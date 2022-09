EuGH kippt Vorratsdatenspeicherung in Deutschland

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in Deutschland für unzulässig erklärt. Die Regelungen verstießen im Wesentlichen gegen EU-Recht, erklärten die Richter. Wenn es nicht um die Verteidigung der nationalen Sicherheit gehe, sei eine Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten im Bereich der elektronischen Kommunikation nur in engen Schranken möglich. Unabhängig von einer zeitlichen Begrenzung stelle der Zugang zu solchen Informationen einen schwerwiegenden Eingriff in Grundrechte dar.

Zur Bekämpfung schwerer Kriminalität könnten die Mitgliedstaaten jedoch "unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit insbesondere eine gezielte Vorratsspeicherung und/oder umgehende Sicherung solcher Daten sowie eine allgemeine und unterschiedslose Speicherung von IP-Adressen vorsehen", so das Gericht.

Seit 2017 auf Eis

Hintergrund des Urteils ist ein Rechtsstreit der Bundesnetzagentur mit dem Internetprovider SpaceNet und der Telekom, die gegen die Speicherpflicht im Telekommunikationsgesetz vorgegangen waren. Die Bundesnetzagentur hatte die Regelung bereits 2017 auf Eis gelegt, nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden hatte, dass SpaceNet nicht zur Speicherung der Daten verpflichtet werden darf - wenige Tage, bevor die neue Regel hätte in Kraft treten sollen. Das Bundesverwaltungsgericht legte die Sache dem EuGH vor.

Der EuGH kippte in den vergangenen Jahren mehrfach nationale Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung (Archivbild)

In der rot-grün-gelben Regierungskoalition dürfte das Luxemburger Urteil für weiteren Zwist sorgen. Denn die Vorratsdatenspeicherung ist unter den Koalitionspartnern hoch umstritten. Es geht um die Frage, ob Internetprovider und Telekommunikationsanbieter die Daten ihrer Kunden - also beispielsweise IP-Adressen und Rufnummern - für den Zugriff von Behörden speichern müssen. Das sieht das Telekommunikationsgesetz vor, das derzeit auf Eis liegt.

Offene Formulierung im Koalitionsvertrag

Während Sicherheitspolitiker darin ein zentrales Instrument im Kampf gegen organisierte Kriminalität, Kinderpornografie und Terrorismus sehen, sprechen Bürgerrechtler und Verbraucherschützer von einem unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre. In den Koalitionsverhandlungen hatte die FDP mit Macht auf eine Vereinbarung zur Abkehr von der Vorratsdatenspeicherung gedrungen. Die Grünen sehen dieses Instrument ebenfalls kritisch.

Im Koalitionsvertrag landete im vergangenen Herbst schließlich eine Formulierung, die viele Fragen offenlässt: "Angesichts der gegenwärtigen rechtlichen Unsicherheit, des bevorstehenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs und der daraus resultierenden sicherheitspolitischen Herausforderungen werden wir die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können."

Verlangt "Eingriffsbefugnisse auf der Höhe der Zeit": Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Archivbild)

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte unlängst beim Jahresempfang der Sicherheitsbehörden betont, Polizei und Verfassungsschutz brauchten Eingriffsbefugnisse auf der Höhe der Zeit. FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle erklärte dagegen: "Pauschal alle Verbindungsdaten aller Menschen zu speichern, passt nicht in eine liberale Demokratie".

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ist ein entschiedener Gegner der Vorratsdatenspeicherung. Er setzt stattdessen auf ein sogenanntes Quick-Freeze-Verfahren mit Richtervorbehalt. Das bedeutet, dass ein Telekommunikationsanbieter auf richterliche Anordnung bei einem Anfangsverdacht Daten zu einzelnen Nutzern für einen bestimmten Zeitraum speichern muss.

"Passt nicht in eine liberale Demokratie": FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle (Archivbild)

Dieses Verfahren hat auch der EuGH in den vergangenen Jahren für rechtmäßig befunden. Dagegen kippte der Gerichtshof mehrfach nationale Regelungen in verschiedenen Ländern. Das anlasslose Speichern von Kommunikationsdaten verstößt demnach grundsätzlich gegen EU-Recht. Eine Ausnahme gilt bei einer akuten Bedrohung der nationalen Sicherheit. In diesem Fall kann eine zeitlich begrenzte, begründete Datenspeicherung zulässig sein.

Der Begriff der nationalen Sicherheit wird aber eng gefasst: Erst im April entschied der EuGH zur Vorratsdatenspeicherung in Irland, dass schwere Straftaten wie Mord nicht darunter fallen. In seinem Gutachten zum vorliegenden deutschen Fall hatte der EuGH-Generalanwalt die vorherigen Urteile bekräftigt und die Position von Datenschützern gestärkt.

