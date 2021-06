EU-Gipfel: Mehrheit gegen Viktor Orban

Einige Staats- und Regierungschefs trugen beim Gipfeltreffen in Brüssel eine kleine Regenbogenflagge am Revers, wie der belgische Premierminister Alexander de Croo, um gegen das ungarische Anti-Homosexuellen-Gesetz zu protestieren. 17 von ihnen unterzeichneten einen Brief, den der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel initiiert hatte. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte verlor die Geduld mit den ständigen Provokationen aus Budapest. "Für mich haben sie dann in der Europäischen Union nichts mehr zu suchen", sagte der niederländische Regierungschef. Er räumte aber ein, dass die EU Ungarn nicht aus der Union werfen könne. Das ist in den Verträgen nicht vorgesehen. "Ich kann sie nicht rausdrängen." Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban müsse klar gemacht werden, dass die EU "eine Gemeinschaft von Werten" sei. "Wir wollen Ungarn in die Knie zwingen", so Rutte.

Schwuler Premier von Luxemburg, Xavier Bettel, sieht sich persönlich angegriffen

Bettel sieht rote Linie überschritten

In dem Schreiben der 17 Regierungschefinnen und -chefs an den Vorsitzenden der Gipfelrunde, Charles Michel, heißt es: "Wir müssen weiterhin gegen die Diskriminierung der LGBTQ-Gemeinschaftkämpfen und erneut bekräftigen, dass wir ihre Grundrechte verteidigen." Der luxemburgische Ministerpräsident Bettel, der mit einem Mann verheiratet ist, sagte, wer wie der ungarische Gesetzgeber glaube, dass Werbung Jugendliche schwul mache, "der versteht das Leben nicht." Bettel kritisierte weiter, mit dem Gesetz, dass die Darstellung von Homosexualität in Werbung und Medien verbiete, sei nicht nur eine orange, sondern eine rote Linie überschritten.

Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das "zutiefst diskriminierende" Gesetz scharf kritisiert und rechtliche Schritte gegen Ungarn angedroht. Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, für die es vermutlich der letzte EU-Gipfel vor der Bundestagswahl ist, hatte das Gesetz als "falsch" bezeichnet. Beim Abendessen hagelte massive Kritik auf den ungarischen Ministerpräsidenten ein. Nur die Vertreterinnen und Vertreter der östlichen Mitgliedsstaaten wie Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Rumänien und Bulgarien hielten sich mit Vorwürfen zurück.

Heterosexueller Premier Orban: Ich schütze Kinder und kämpfe für Schwule

Orban will nicht einlenken

Der ungarische Premier zeigte sich aber unbeeindruckt und sagte, "das Gesetz ist beschlossen, verkündet und das bleibt so". Orban bestand darauf, er sei schon zu kommunistischen Zeiten ein "Freiheitskämpfer für die Rechte der Schwulen" gewesen. Es gehe nicht um Homosexualität, sondern das Recht der Eltern zu bestimmen, wie die Sexualerziehung ihrer Kinder aussehen soll. Unter dem nationalkonservativen Ministerpräsidenten Orban war die Familie aus Frau, Mann und Kindern als Norm in die Verfassung aufgenommen worden. Gleichgeschlechtlichen Paaren wurde die Adoption von Kindern untersagt. Das bei der Geburt eingetragene Geschlecht kann auch bei Transsexuellen nicht mehr verändert werden. Bis 2010, als Orban erneut an die Macht kam, galt Ungarn als liberalstes Land im ehemaligen Ostblock, wenn es um die LGBTQ-Gemeinschaft ging. 1996 wurden bereits gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften rechtlich anerkannt. Mitte der 1960er Jahre wurde die Strafbarkeit von Homosexualität aufgehoben.

Ungarn steht ohnehin seit Jahren am Pranger der EU, weil die Regierung Orban systematisch die Freiheit der Meiden, der Wissenschaft und der Justiz untergrabe. Die EU-Kommission hat mehrere Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof angestrengt. Der Ministerrat hat - zögerlich - ein Sanktionsverfahren nach Artikel 7 der Lissabonner EU-Verträge eingeleitet, das noch weit von einem Abschluss entfernt ist. Mit dem neuen EU-Haushalt soll die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn bei der Auszahlung von Fördermitteln überprüft werden. Gegen diesen neuen Hebel läuft eine Klage Ungarns vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.

Bessere Koordination bei Corona-Regeln

Die scharfe Auseinandersetzung mit Ungarn überschattete die eigentlichen Gipfelberatungen, die sich um die Corona-Pandemie, Russland und die Türkei drehten. Wegen der zunehmenden Ausbreitung der ansteckenderen "Delta"-Variante des Virus wollen die 27 EU-Staaten Einreisen aus Dritt-Staaten, zum Beispiel Großbritannien, nicht so schnell zulassen wie ursprünglich geplant. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte kritisiert, dass Portugal britische Touristen ins Land lässt, obwohl die britischen Inseln "Virus-Variantengebiet" sind. Wegen eines neuerlichen Corona-Ausbruchs musste die portugiesische Hauptstadt Lissabon vorübergehend wieder in einen Lockdown. "Wir müssen sehr wachsam bleiben", sagte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Die Gipfel-Runde war sich einig, dass die EU-Staaten sich besser absprechen müssten und stärkere EU-Institutionen für Gesundheitsvorsorge brauchten, zumindest für die nächste Pandemie, die hoffentlich nie kommen werde.

Gipfel oder nicht Gipfel?

Die Diskussion um den richtigen Umgang mit dem autokratischen Regime in Russland wurde beim Abendessen geführt - und führte nicht zu harten Beschlüssen. Die EU verständigte sich darauf, weiter einen Dialog mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf Feldern gemeinsamen Interesses anzustreben. Gleichzeitig sollen Menschenrechtsverletzungen, die Unterdrückung der Opposition und die Verwicklung in die Konflikte in der Ukraine und Belarus weiter mit Sanktionen geahndet werden. Bundeskanzlerin Merkel hatte in ihrer Rede im Bundestag vor dem Gipfeltreffen gesagt: "Meines Erachtens müssen wir dazu als Europäische Union auch den direkten Kontakt mit Russland und dem russischen Präsidenten suchen. Es

reicht nicht aus, wenn US-Präsident Joe Biden mit dem russischen Präsidenten spricht."

Gute Kontakte: Während die EU zögert, trifft Ungarns Premier Orban den russischen Präsidenten (re.) regelmäßig, hier 2018 in Moskau

Der französische Präsident Emmanuel Macron unterstützte in Brüssel ein mögliches Gipfeltreffen mit dem russischen Machthaber. Andere EU-Staaten, vor allem aus Osteuropa, aber auch die Niederlande, lehnen ein direktes Gespräch derzeit ab. Russlands Präsident müsse zuvor einen Preis zahlen, bevor man mit ihm rede, verlangte der lettische Regierungschef Krisjanis Karins. Als größter Fürsprecher Russlands gilt in der EU die ungarische Regierung. Viktor Orban macht aus der Bewunderung für den autokratischen Führungsstil Wladimir Putins keinen Hehl. Das heftig kritisierte Anti-Homosexuellen-Gesetz gibt es so auch in Russland. Orban könnte es von Putin kopiert haben, vermuten EU-Diplomaten.

Türkei wird gebraucht

Mit der Türkei will die EU ihre Beziehungen verbessern, heißt es im Gipfelbeschluss. Allerdings müsse der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan weiter an der Entspannung der Konflikte mit Zypern und Griechenland im östlichen Mittelmeer arbeiten. Auf jeden Fall will man mit der Türkei an der Fortschreibung des "Flüchtlings-Deals" arbeiten. Für die Unterbringung und Versorgung syrischer Flüchtlinge werden der Türkei voraussichtlich weitere 3,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Außerdem soll an einer Erneuerung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei gearbeitet werden. Seit 2016 hält die Türkei Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien von der Überfahrt nach Griechenland ab und hat dafür bislang sechs Milliarden Euro kassiert. Rund vier Millionen Syrer leben inzwischen in der Türkei.