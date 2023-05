Museum of Liverpool

Das futuristische Gebäude der dänischen Architektengruppe 3XN will an die alten Handelsschiffe erinnern, die jahrhundertelang in Liverpool angelegt haben. Womit wir schon mittendrin in der Geschichte der Stadt sind, die in dem 2011 eröffneten Museum of Liverpool facettenreich erzählt wird: Seefahrt, Industrialisierung, Fußball, Rockmusik... Und das alles ebenfalls bei freiem Eintritt!