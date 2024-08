ESC 2025: Basel sticht Genf aus

Der Eurovision Song Contest 2025 wird in der St. Jakobshalle in Basel ausgetragen. Die drittgrößte Stadt der Schweiz konnte sich gegen den Konkurrenten Genf durchsetzen, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Ausrichter des Megaevents bekanntgab. Das Finale ist für den 17. Mai terminiert.

"Gewichtet wurden beispielsweise die Eignung der Halle für die Show-spezifischen Anforderungen, die kreativen Ideen für die Side-Events, die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, das kulturelle Angebot sowie auch Nachhaltigkeit und Sicherheitskonzepte", teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus SRG mit. Insgesamt seien rund 100 Kriterien berücksichtigt worden.

Die St. Jakobshalle (vorne) bietet Platz für 12.000 Menschen - die Show soll zudem ins nahegelegene Stadion St. Jakob-Park übertragen werden Bild: Georgios Kefalas/KEYSTONE/picture alliance

Das musikalische Spektakel findet in der Regel im Land des Vorjahressiegers statt. Den ESC 2024 im schwedischen Malmö hatte Nemo aus der Schweiz mit dem Song "The Code" gewonnen. Die non-binäre Person, die sich weder als Mann noch als Frau definiert, thematisierte darin den eigenen Werdegang.

Nemo kam in der Gesamtwertung aus den Stimmen der Jurys in den EBU-Mitgliedsländern und des Publikums auf den ersten Platz vor Kroatien und der Ukraine. Der deutsche Sänger Isaak belegte Rang 12.

Holte den ESC-Sieg 2024 auf einer Drehscheibe: Nemo Bild: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Das ESC-Motto in Basel lautet: "Grenzen überwinden". Wie das geht, lebt die Stadt seit Jahrzehnten vor: Basel selbst grenzt unmittelbar an Deutschland und Frankreich - und die Gemeinden im Dreiländereck arbeiten so eng zusammen, dass Bewohner die Grenzen kaum noch wahrnehmen. "Der ESC verbindet und inspiriert, über alle Grenzen hinweg", hatte die Stadt bei ihrer Bewerbung geschrieben und sich mit ihrer "weltgewandten Szene" empfohlen. Das Motto passt auch zum ESC, bei dem sich zuletzt immer öfter politische Spannungen niederschlugen.

Die deutsche Grenzregion will ebenfalls vom ESC profitieren - zum Beispiel die Kleinstadt Lörrach, die keine zehn Kilometer von Basel entfernt liegt. Der parteilose Oberbürgermeister Jörg Lutz hatte sich für den ESC vor eigener Haustür starkgemacht: "Aus dem Dreiländereck machen wir mit dem Eurovision Song Contest das 40 Länder-Eck", sagte Lutz in einem Video. So könnten in Lörrach viele Gäste übernachten. In Basel waren die Hotelpreise - schon vor der Entscheidung der ESC-Veranstalter - auch für einfache Unterkünfte auf mehrere Hundert Euro pro Nacht emporgeschnellt.

wa/jj (dpa, epd, afp)