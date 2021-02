Erste Impfdosen im Gazastreifen angekommen

Nach einer Blockade am Wochenende hat Israel die erste Lieferung eines Corona-Impfstoffs in den Gazastreifen erlaubt. Die Impfdosen wurden von der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland in das andere Palästinensergebiet gebracht.

Es handele sich um 2000 von Russland gespendete Dosen des dort entwickelten Präparats "Sputnik", teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit, das der radikalislamischen Hamas untersteht. Medizinisches Personal, Ältere und Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten zuerst immunisiert werden.

Verschärfte Abriegelung

Palästinensischen Angaben zufolge hätte bereits am Sonntag die erste Charge im Gazastreifen eintreffen sollen. Dies sei jedoch von israelischer Seite verhindert worden. Israel hatte 2007 eine Abriegelung des Gazastreifens verschärft, die von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen.

Zeitweilig fiel im Gazastreifen etwa jeder dritte Corona-Test positiv aus

Während in großen Teilen des Westjordanlandes die gemäßigte Fatah herrscht, kontrolliert die Hamas - die von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird - den Gazastreifen. Dort leben etwas mehr als zwei Millionen Menschen auf engstem Raum mit schlechter medizinischer Versorgung. Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Gebiet fast 538 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 registriert.

Gesundheitssystem an der Belastungsgrenze

Die Infektionszahlen hatten im Herbst massiv zugenommen. Zeitweise fiel etwa jeder dritte Corona-Test positiv aus, das Gesundheitssystem war nahe der Belastungsgrenze. Die Hamas führte strenge Restriktionen ein, woraufhin die Neuansteckungen zurückgingen. Inzwischen sind hier Lockerungen in Kraft.

Rekord-Impfquote in Israel

In Israel wurde nach Angaben von Gesundheitsminister Juri Edelstein bereits die Hälfte aller Menschen über 30 Jahre mindestens einmal gegen COVID-19 geimpft. Seit Mitte Dezember wurden etwa 4,1 Millionen Erst- und 2,7 Millionen Zweitdosen verabreicht. Das Land hat rund 9,3 Millionen Einwohner. Rund 30 Prozent von ihnen sind jünger als 16 Jahre. Diese Gruppe kann vorerst nicht immunisiert werden.

Von Sonntag an sollen in Israel Privilegien für Menschen gelten, die gegen COVID-19 geimpft sind

Israel steht mit seiner Impfquote im Verhältnis zur Bevölkerungszahl weltweit an der Spitze. Am Sonntag sollen Privilegien für Menschen mit Impfnachweis eingeführt werden. Obwohl die täglichen Infektionszahlen noch vergleichsweise hoch sind, hat die Regierung mit ersten Lockerungen des dritten harten Lockdowns begonnen. Der Corona-Beauftragte Nachman Asch sagte dem Sender Kan, er verspüre dabei ein gewisses Unbehagen. Dass es keinen weiteren Lockdown geben werde, könne er nicht versprechen.

jj/qu (dpa, afp)