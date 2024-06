Auch diese beiden Schlüsselfiguren der "Ilias" wurden in Pompeji verewigt: Der Gott Apollo (links) verlieh Kassandra, der Tochter des trojanischen Königs Priamos, die Gabe der Weissagung. Doch da sie seine Liebe verschmähte, verfluchte er sie: Niemand sollte ihren Prophezeiungen glauben. So warnte sie die Trojaner vergeblich vor dem Holzpferd, in dem griechische Soldaten versteckt waren.