Erfolgreicher EM-Auftakt für die U21

DFB-Männer gewinnen souverän in Weißrussland

Es ist der 13. EM-Qualifikationssieg in Folge: Bei der Pflichtaufgabe in Borissow waren die DFB-Männer überlegen, in der Offensive aber oft nicht konsequent. Assistenzcoach Marcus Sorg gibt sein Debüt an der Seitenlinie.