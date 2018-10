Erfolgreiche Kunstauktion für Berliner Exilmuseum

Der Berliner Kunsthändler Bernd Schultz stiftet seine private Kunstsammlung wertvoller Papierarbeiten als finanziellen Grundstein für das geplante Exilmuseum. Der Gründer des renommierten Auktionshauses Grisebach lässt Arbeiten von Picasso, Matisse, Kokoschka und anderen Künstlern bei sich im Haus versteigern. Am ersten Tag der Versteigerung in der Villa Grisebach (Artikelbild) wurden bereits 1,6 Millionen Euro erzielt. An diesem Freitag kommen weitere Werke unter den Hammer.

Der Erlös der Auktion kommt vollständig dem Gründungsfond des Museums zu Gute. Für den 76-Jährigen eine Herzensangelegenheit. "Wir werden ein Exilmuseum gründen, in dem wir die Geschichte der 500.000 Menschen wieder in Erinnerung rufen, die unser Land in der NS-Zeit aus dem deutschsprachigen Kulturkreis vertrieben hat", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Bei der Auktion kommen 300 Handzeichnungen aus 500 Jahren Kunstgeschichte unter den Hammer, so die Ankündigung im Auktionskatalog, für den die Schriftstellerin Herta Müller das Vorwort geschrieben hat. "Es ist bitter. Aber es liegt heute fast noch derselbe Schatten wie 1945 auf dem Thema Exil."

Exil als einschneidende Erfahrung

Das geplante Exilmuseum soll mitten in Berlin entstehen. Als Bauplatz ist ein Grundstück in der Nähe des Anhalter Bahnhofs ins Auge gefasst, dem einstigen Zentralbahnhof Berlins. Für Gründungsdirektor Christoph Stölzl ein historisch bedeutsamer Ort: "Von hier aus fuhren Zehntausende ins Exil, darunter auch Heinrich Mann, Alfred Döblin und George Grosz", sagte der frühere Direktor des Deutschen Historischen Museums in Berlin.

Der Anhalter Bahnhof in Berlin. Von hier brachen viele auf in die Ferne

Ein Portraitband über deutsche Emigranten, mit Fotografien von Stefan Moses, gab die Initialzündung für die Museumsidee, erzählt Stölzl. Er hatte als Autor dieses Fotobandes die Erfahrung gemacht, dass nicht historischen Daten und Fakten, sondern nur persönliche Geschichten die Dimensionen des Exils in einem fremden Land erfahrbar machen.

Prominente Unterstützer

Herta Müller ist Schirmherrin des ambitionierten Projektes. Sie musste vor der Verfolgung durch das Ceausescu-Regime aus ihrer Heimat Rumänien nach Deutschland fliehen. Die Exilerfahrung ist zu ihrem Lebensthema geworden. Viele ihrer Bücher beschäftigen sich mit der Erfahrung des Heimatverlustes, des Lebens in der Fremde und dem Exil.

Seit 2009 engagiert sich die weltweit erfolgreiche Schriftstellerin für die Gründung eines Exilmuseums in Deutschland. "Nirgends in unserem Land gibt es einen Ort, an dem man den Inhalt des Wortes Exil an einzelnen Schicksalen entlang darstellen kann", schreibt sie auf der Homepage der Gründungstiftung. "In einem Exilmuseum könnten sich die jüngeren Deutschen ein Bild machen."

Weitere Unterstützer und Mitglieder des Kuratoriums sind Springer-Chef Mathias Döpfner, Industriellenerbin Gabriele Quandt und der Berliner Kunstsammler und Prominentenanwalt Peter Raue. Christoph Stölzl hofft, die Eröffnung des neuen Museums bis zum 80. Jahrestag der Kapitulation des Nazi-Regimes und dem Ende des Zweiten Weltkrieges 2025 realisieren zu können.