Katastrophe Indien

Erdrutsche in Indien: viele Tote und Hunderte Vermisste

30.07.2024 30. Juli 2024

Die Monsunregenfälle in Indien halten an. Im südlichen Bundesstaat Kerala lösten die Wassermassen nun Erdrutsche aus. Hunderte Menschen sind möglicherweise noch unter den Erdmassen in dem hügeligen Gebiet verschüttet.