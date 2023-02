Spenden: Schnelle Hilfe für Erdbebenopfer

Vereinte Nationen, Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, Hilfswerke und Katastrophenschützer: Viele Hilfsorganisationen sind im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien im Einsatz. Sie finanzieren ihre Arbeit durch Spenden und Zuwendungen von Regierungen.

Die Hilfe kommt aus aller Welt: zum Beispiel aus Deutschland und anderen europäischen Staaten, aus Australien, den USA, Südkorea, Katar und natürlich aus der Region selbst. Wirksame Hilfe in dieser Situation können besonders Organisationen leisten, die auf Katastrophenhilfe spezialisiert sind und über ein großes Netz von Kooperationspartnern verfügen. Die DW stellt eine Auswahl an internationalen Hilfsorganisationen vor, die vor Ort helfen.

World Food Program (WFP)

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist die größte humanitäre Organisation weltweit. Es arbeitet in mehr als 120 Ländern und wurde 2020 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

https://www.wfp.org/

OCHA

Das UN-Büro für Nothilfe (UN-Office for the Coordination of humanitarian Affairs) koordiniert die gesamte Nothilfe der Vereinten Nationen.

https://www.unocha.org/

UNICEF

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ist ebenfalls in der Türkei und Syrien aktiv. Schwerpunkt ist die Trinkwasserversorgung und die Angehörigensuche für Kinder und Eltern.

https://www.unicef.org/

Anpacken: In der türkischen Community in Deutschland haben hunderte Freiwillige Hilfspakete für Erdbebenopfer gepackt

Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

Die Organisation ist das größte humanitäre Netzwerk der Welt. Sie besteht aus dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sowie den 190 einzelnen Nationalen Gesellschaften.

https://www.icrc.org

Ärzte ohne Grenzen

Die 1971 in Frankreich gegründete Organisation ist ein weltweites Netzwerk, das in mehr als 70 Ländern aktiv ist. Ihre Mitarbeitenden behandeln in Nordsyrien Verletzte und unterstützen Gesundheitseinrichtungen in der Region.

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de

https://www.doctorswithoutborders.org

Direct Relief

Die US-amerikanische Katastrophenschutzorganisation operiert weltweit. Sie schickt medizinische Hilfsgüter in die Erdbebenregion.

https://www.directrelief.org

Save the Children

Die britische Kinderhilfsorganisation ist weltweit vernetzt und verfügt auch in Syrien und der Türkei über Kooperationspartner.

https://www.savethechildren.net

Ein Team der Organisation International Search and Rescue birgt eine Frau aus Trümmern im türkischen Kirikhan

International Search and Rescue

Die Organisation konzentriert sich auf die Suche und Rettung von Erdbebenopfern. Dafür werden Rettungshundeteams und mit modernster Technik ausgestattete Bergungsspezialisten eingesetzt.

https://isar-germany.de

Deutsche Welthungerhilfe

Die Hilfsorganisation verfügt über ein weltweites Partnernetz, auch in Syrien und der Türkei. Sie verteilt Hilfsgüter in Nordwestsyrien, darunter Nahrungsmittel, Zelte, Decken, Kleidung und Hygieneartikel.

https://www.welthungerhilfe.de

Medico international

Medico international unterstützt seit Jahren Organisationen in Syrien und der Türkei, die nun bei der Hilfe im Katastrophengebiet präsent sind. Mitarbeiterinnen vom Frauenzentrum in Idlib arbeiten in den Flüchtlingslagern der Provinz, und Helfer des Kurdischen Roten Halbmonds in Rojava versorgen Verletzte in Kobane und Aleppo.

https://www.medico.de

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.