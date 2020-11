Erdbeben in der Ägäis: Warum ist die Türkei geologisch so gefährdet?

In der Türkei kommt es immer wieder zu heftigen Erdbeben. Zuletzt erschütterte am 30. Oktober ein Beben der Stärke 6,6 den Westen der Türkei. Das Epizentrum lag in der Ägäis vor Seferihisar, in der Provinz Izmir, und ereignete sich nahe an der Oberfläche des Meeres.

Mit rund 30 Sekunden Dauer soll es außergewöhnlich lang gewesen sein. Auch Griechenland ist von dem Beben betroffen, insbesondere die Insel Samos. Sowohl die türkische als auch griechische Küste wurden von kleinen Tsunamis getroffen.

Das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ bestätigt das Beben. Dazu teilt Marco Bohnhoff - Seismologe vom GFZ in Potsdam und Kenner der Region - mit, dass es sich um ein sogenanntes Abschiebungsbeben in der oberen Erdkruste handele.

"Das heißt, dass ein Teil des Untergrundes sich nach unten bewegt hat. Die Ausgangstiefe des Erdbebenherdes liegt vermutlich zwischen 15 und 5 Kilometern. Dort ist eine bis zu 100 km² große Bruchfläche entstanden. Das Beben geht auf eine kontinuierliche Dehnung der Erdkruste in Nord-Süd-Richtung zurück. Durch den Bruch kam es zu einer Entlastung und Abbau der aufgestauten Energie."

Erdbeben in der Ägäis: Die Suche läuft weiter Glücksmomente in der Katastrophe Die Helfer in Izmir arbeiten gegen die Zeit: Intensiv suchen sie nach dem Erdbeben von Freitag nach Verschütteten. Immer wieder mahnen die Einsatzkräfte zur Stille, um Stimmen hören zu können. Ab und zu haben sie Glück. 100 Menschen wurden aus den Trümmern gerettet, wie der türkische Umwelt- und Städteminister Murat Kurum mitteilte.

Erdbeben in der Ägäis: Die Suche läuft weiter Dem Erdboden gleichgemacht Am Freitag um 14.51 Uhr Ortszeit bebte die Erde in der Ägais das erste Mal. Die türkische Katastrophenbehörde gab die Stärke mit 6,6 an. In der Viereinhalb-Millionen-Metropole Izmir stürzten mindestens vier Gebäude komplett ein.

Erdbeben in der Ägäis: Die Suche läuft weiter Draußen ist es sicherer Aus Angst vor Nachbeben blieben viele Menschen lieber unter freiem Himmel. Tausende Menschen verbrachten in Izmir die Nacht in Notunterkünften.

Erdbeben in der Ägäis: Die Suche läuft weiter Immer wachsam Mit der Sorge sollten sie Recht behalten: Sowohl in der Nacht als auch am Samstagmorgen gab es Nachbeben, die zum Teil die Stärke vier auf der Richterskala und mehr erreichten. Rund 5000 Retter und 20 Suchhunde sind nach Angaben von Städteminister Kurum in Izmir und Umgebung im Einsatz.

Erdbeben in der Ägäis: Die Suche läuft weiter Auch Griechenland betroffen Das Epizentrum des Bebens lag etwa 50 Kilometer südlich von Izmir im Meer vor der griechischen Insel Samos. Dort kamen zwei Jugendliche auf dem Heimweg von der Schule ums Leben. Das Erdbeben löste kleine Flutwellen aus, die Straßen auf Samos sowie in mehreren Dörfer an der türkischen Küste überschwemmten. Das Potsdamer Helmholtz-Zentrum stufte die Flutwelle als moderat ein.

Erdbeben in der Ägäis: Die Suche läuft weiter Letzte Ehre für die Toten In der Türkei starben mindestens 51 Menschen. Am Tag nach dem Erdbeben folgen die ersten Beerdigungen für die Opfer. Mehr als 850 Menschen wurden verletzt.

Erdbeben in der Ägäis: Die Suche läuft weiter Nicht das letzte Beben Die Türkei muss mit den Erdbeben leben. "Jedes einzelne Beben erinnert uns daran, dass sich unser Land in einem gefährlichen Gebiet befindet", sagte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, als er den Angehörigen der Opfer sein Beileid aussprach. Autorin/Autor: Uta Steinwehr



So schlimm die Nachricht ist, so tragisch die Suche nach Verschütteten - in einigen Regionen der Welt gehört die Angst vor möglichen Erdbeben und die Realität zum Alltag.

Dynamisches Puzzle

Doch warum? Dazu muss man wissen, dass die Erdkruste eine Art Puzzle ist - allerdings ein relativ dynamisches, das aus vielen Einzelteilen besteht: aus ein paar gigantischen ozeanischen Platten und mehreren kleinen kontinentalen Krustenplatten. Wie viele kleine und kleinste Erdplatten es tatsächlich gibt, ist in der Wissenschaft umstritten.

Anerkannt ist aber, dass diese Platten stetig einige Zentimeter im Jahr wandern. Das ist ganz normal. Sie bewegen sich entweder voneinander weg, reiben aneinander oder schieben sich auch mal untereinander. Dann bewegt sich der darüber liegende Kontinent. Diese Bewegungen heißen Plattentektonik.

Ruhelos

Insbesondere die türkische Metropole Istanbul gilt seit langem als gefährdet. "Die Frage ist nicht, ob ein Erdbeben kommen wird. Die Frage ist, wann es kommen wird", sagte Marco Bohnhoff dazu im letzten Jahr. Jedes neue Beben in der Region erscheint wie ein Weckruf.

Das GFZ hat seit den 1980er Jahren Messgeräte in der Türkei installiert und seismische Überwachungen durchgeführt. Diese zeigen, dass das Erdbeben-Risiko in der gesamten Region um das Marmarameer nach wie vor sehr hoch ist. "Leider wird das Risiko mit fortschreitender Zeit nur größer", sagt Bohnhoff.

Diese Abschätzung leiten Experten aus dem Auftreten von mehreren Starkbeben im Verlauf der Geschichte Istanbuls ab, aus der andauernden Kontinentalverschiebung unterhalb des Marmarameeres und aus der Tatsache, dass direkt vor den Toren Istanbuls ein Bereich der Erdbebenzone liegt, der zurzeit keine seismische Aktivität zeigt.

"Vieles deutet darauf hin, dass dieser Bereich gegenwärtig und schon seit langem verhakt ist. Dabei bauen sich dann Spannungen auf, die irgendwann die Festigkeit des Gesteins überschreiten und ruckartig durch einen Versatz beider Erdplatten um mehrere Meter innerhalb von Sekunden abgebaut werden", warnt der Seismologe im Gespräch mit der Wissensplattform ESKP (Earth System Knowledge Platform).

Gibt es einen Schutz?

Die eigentliche Gefahr für Gebäude, Infrastruktur und die örtliche Bevölkerung stellen die entstehenden Erdbebenwellen dar. Es sei also nicht die Frage des "Ob", so Bohnhoff, sondern die des "Wie stark" und des "Wann". Die Stärke versucht das GFZ durch seine Forschungsarbeiten besser abschätzen zu können. "Das bevorstehende Erdbeben wird eine Magnitude zwischen 7 und 7,4 haben - das ist sehr stark", prognostiziert Marco Bohnhoff.

Darauf bereitet sich Istanbul vor. Der beste Schutz vor Erdbeben ist eine erdbebensichere Bauweise. Diese ist leider sehr teuer, weiß der Seismologe. Doch "es wird in der Türkei gerade viel in so eine Bauweise investiert - es ist leider nie genug. Die Frage ist, bis zu welchem Maß man nachrüstet oder gleich alles neu baut. Es ist davon auszugehen, dass bei einem großen Beben mit vielen Todesopfern zu rechnen ist."

Doch nicht nur der Baubestand, auch der Untergrund spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Grundsätzlich gelte: Je fester desto besser. "Am besten ist es, wenn der Untergrund aus Granit besteht. Anders ist es, wenn der Untergrund aus trockengelegten Sedimenten wie Sand oder Ton besteht oder wenn die Stadt in einer Lagune liegt", so Bohnhoff.

Auf weichem Untergrund hingegen könne es eher zu starken Verstärkungen der Bodenbewegungen kommen, teilweise zusammen mit Verflüssigungseffekten, der sogenannten "liquefaction". Diesen Mechanismus vergleicht der Seismologe mit feuchtem Sand am Strand, wenn man dort wiederholt auf dieselbe Stelle tippt. "Dann sammelt sich an dieser Stelle Wasser und der Untergrund wird instabil."

Solche schwierigen Untergründe gibt es leider auch in Istanbul. "Der südwestliche Teil Istanbuls liegt nun leider gerade auf so einer ausgetrockneten Lagune. Dort sind Verstärkungseffekte vermutlich am größten." In diesem Gebiet liegt auch der ältere von Istanbuls beiden internationalen Flughäfen, benannt nach dem Staatsgründer Atatürk.