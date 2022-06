Erdbeben in Afghanistan: Erschüttertes Land

Düstere Aussichten

Wer nicht verletzt oder evakuiert wurde, sucht wie diese Männer in den Überresten der zerstörten Dörfer nach seinem Hab und Gut. Denn die Hilfe ist begrenzt und die längerfristigen Aussichten in Afghanistan sind düster: Bereits lange vor dem Erdbeben befand sich das Land in einer humanitären Krise, die sich seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 noch verschärft hat.