Entsetzen über sexualisierte Gewalt im Schwimmsport

"Das ekelt mich an", sagt Karla Borger, Präsidentin den Vereins "Athleten Deutschland", über die neuen Missbrauchsvorwürfe im deutschen Schwimmsport. Sie sei "erschüttert", so Borger. Die 33 Jahre alte Beachvolleyballerin spielte bei der Europameisterschaft in München und hätte sich wahrscheinlich gerne zu hundert Prozent darauf konzentriert. Doch als Athletenvertreterin wird sie eben auch mit Themen wie den schweren Vorwürfen des früheren Top-Wasserspringers Jan Hempel konfrontiert. Es müsse weiter aufgeklärt werden, fordert Borger, auch darüber, "was im Hintergrund passiert".

Der ehemalige Weltklasse-Wasserspringer Hempel hatte in einer ARD-Dokumentation berichtet, dass er von seinem elften Lebensjahr an von seinem damaligen Trainer Werner Langer sexuell missbraucht worden sei, insgesamt 14 Jahre lang. 2001 hatte sich Langer das Leben genommen. Hempel warf Verantwortlichen beim Deutschen Schwimm-Verband (DSV) vor, von dem Missbrauch gewusst, aber nichts unternommen zu haben. Namentlich nannte er Lutz Buschkow, seit 20 Jahren Chefbundestrainer der deutschen Wasserspringer.

Buschkow suspendiert

Der DSV stellte Buschkow nach Bekanntwerden der Vorwürfe "bis zur finalen Klärung des Sachverhaltes" von seinen Aufgaben frei. Buschkow war bei der Schwimm-EM in Rom im Einsatz. Man nehme ihn "aus dem Feuer hier raus, was aber zunächst mal eine Unschuldsvermutung darstellt", sagte Verbandspräsident Marco Troll der ARD: "Wir sind schockiert über diese Inhalte, die wir heute zum ersten Mal in dieser Form überhaupt gehört haben."

Jan Hempel mit seiner Olympischen Silbermedaille von Atlanta 1996

Wassersprung-Rekordeuropameister Patrick Hausding kritisierte das Vorgehen des Verbandes. "Man kann ihm nicht die Verantwortung in die Schuhe schieben, das ist nicht fair. Er hatte überhaupt keine Entscheidungsgewalt", sagte Hausding, der im vergangenen Mai seine Karriere beendet hatte. "Er war als Trainer in dem Moment ein kleiner Teil des Systems." Auch er, so Hausding, sei geschockt gewesen, als er von Hempels Aussagen gelesen habe: "Die Vorfälle sind schrecklich, Jan Hempel sollte gehört werden. Ich verstehe aber nicht, warum er es erst 25 Jahre später öffentlich macht."

Vom Ausmaß erschlagen

Ex-Wasserspringer Heiko Meyer, viele Jahre lang Partner Hempels im Synchronspringen, sagte, sein Freund habe ihn eingeweiht. "Ich wusste, dass das passiert ist. Aber in was für einem Ausmaß - das hat mich auch erschlagen", sagte Meyer. Hempel sei ihm gegenüber "nie ins Detail gegangen". Für Karla Borger wird es "höchste Eisenbahn", dass das von "Athleten Deutschland" vorgeschlagene unabhängige "Zentrum für Safe Sport" gegründet wird, eine unabhängige Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt im Sport.

In den vergangenen Jahren hatte es in Deutschland auch in anderen Sportarten Missbrauchsskandale gegeben, etwa im Judo. Weltweit ist sexualisierte Gewalt im Sport ein Problem. Das zeigten unter anderem die Enthüllungen im US-Turnen oder im Fußball Englands, Afghanistans und Haitis.

