Eine Straußwirtschaft ist so etwas wie ein Pop-Up Weinlokal. An bestimmten Tagen im Jahr, in der Regel zwischen April und November, laden Winzer auf ihre Höfe ein und schenken dort eigenen Wein aus. Und zwar nur den. Dazu gibt's kleine, einfache Gerichte. Eine Straußwirtschaft erkennt man an einem Schild wie diesem oder einem Besen, der an der Fassade angebracht ist.