Entfaltet Mexikos Windkraft ähnlich zerstörerische Kraft wie die Gewinnung fossiler Brennstoffe?

Der Isthmus von Tehuantepec im Süden Mexikos ist einer der windigsten Orte der Erde. Die flache Landenge zwischen dem Pazifik und dem Golf von Mexiko wird von zwei Gebirgsketten eingerahmt und ist ein natürlicher Windkanal. Eine einzige Windböe aus diesem Gebiet kann Autos umkippen. Es ist der perfekte Ort für Windkraftanlagen.

Die einzigartige Geographie der Landenge ist Glück und Unglück zugleich. Union Hidalgo, einst eine verschlafene, agrarisch geprägte Stadt, gehört zu den überwiegend indigenen Gemeinden in diesem Gebiet, die seit den 2000er Jahren einen regelrechten "Windrausch" erleben. Einige nannten den Windrausch "La Nueva Conquista" – die neue Eroberung – da sich große, oft europäische Konzerne darum bemühten, die natürliche Kraft dort zu nutzen.

Wie so viele in dieser Gegend ist auch das Haus von Guadalupe Ramirez in Union Hidalgo versteckt hinter endlosen Reihen von Windturbinen.

Im Jahr 2009 unterzeichnete Ramirez, eine 60-jährige zapotekische Aktivistin, für ihr Grundstück einen Pachtvertrag über 30 Jahre. Sie wusste bei Vertragsabschluss: Das Land soll für ein Windkraftprojekt genutzt werden. Aber als die Windparks kamen, war sie – wie viele andere – vom Ausmaß der Folgen überrascht.

"Wir wollen, dass die Menschen darüber informiert werden, was neue Windparks für die Menschen bedeuten. Denn sie sollen wissen, dass es nicht nur Vorteile, sondern auch viele Probleme geben wird", sagte sie der DW. "Wenn die Leute vorher über alle Fakten in Kenntnis gesetzt werden, wird es nicht so einfach sein, sie zu überzeugen."

Ramirez und andere Aktivisten argumentieren, dass mexikanische Windparks wenig bis gar keinen wirtschaftlichen Nutzen für die lokale Gemeinschaft bringen. Außerdem konkurrieren sie mit der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, der Haupteinnahmequelle für viele Menschen in der Stadt.

Die indigene zapotekische Gemeinschaft von Oaxaca feiert den Beginn des landwirtschaftlichen Kalenders im Isthmus von Tehuantepec

Das Hauptproblem liegt jedoch in den mangelnden Informationen, die die Bewohnern vorab bekommen. Nach mexikanischem Recht sollten indigene Gemeinden eine entscheidende Stimme bei Projekten bekommen. Laut Aktivisten sind jedoch die Informationen, die ihnen im Vorfeld gegeben werden, oft unvollständig oder irreführend. Diejenigen unter den indigenen Gemeinden, die sich solchen Projekten widersetzen, werden manchmal schikaniert und eingeschüchtert.

Ramirez setzt nun ihre Hoffnung auf einen aktuellen Rechtsstreit, der die Geschichte der sauberen Energie in Mexiko nachhaltig prägen könnte. Er soll das neuste und umstrittene Projekt vor Baubeginn stoppen.

Saubere Energie hat ihren Preis

Der Windpark Gunaa Sicaru soll in der Nähe von Union Hidalgo errichtet werden. Er soll vom französischen Energieriesen Electricité de France (EDF) betrieben werden und eine Leistung von 252 Megawatt liefern. Doch zunächst muss er von den Einheimischen im Rahmen eines öffentlichen Anhörungsverfahren genehmigt werden. Und wie bei vielen durch multinationale Unternehmen unterstützte Windparks in Oaxaca erweist sich dies als Herausforderung.

In einem Land, das historisch gesehen von Öleinnahmen abhängig ist, könnten Windkraft und andere erneuerbare Energien einen Übergang zu sauberer Energie herstellen. Doch Alejandra Ancheita, Direktorin der NGO ProDESC, warnt davor, dass die zunehmende Nutzung von Ökostrom nicht mit solchen Umweltschäden und Fehlern beim Umgang mit lokalen Gemeinschaften einhergehen darf, wie das im Zusammenhang mit der Nutzung fossiler Brennstoffe zu beobachten war.

"Erneuerbare Energieprojekte können nicht allein mit der Begründung gerechtfertigt werden, dass sie saubere Energie erzeugen", sagte Ancheita gegenüber der DW. "Es ist keine 'saubere Energie', wenn sie nicht unter strikter Berücksichtigung der lokalen Gemeinschaften, in denen das Projekt gebaut wird, entwickelt wird."

Das Rechtsteam von ProDESC vertritt eine Gruppe von Bewohnern von Union Hidalgo mit einer einstweiligen Verfügung gegen die EDF und die lokalen Behörden. Die NGO behauptet, die lokalen Behörden und die EDF hätten es versäumt, genaue Informationen über die Auswirkungen des Projekts bereitzustellen und irreführende Übersetzungen vom Spanischen ins Zapotekische verbreitet.

Der Isthmus von Tehuantepec ist einer der windigsten Orte der Erde und eignet sich für Windturbinen

Konflikt in der Gemeinschaft

Ramirez und andere lokale Aktivisten sagen, dass der Ölabfluss der Turbinen die Wasserwege verschmutzt. Auch die Lautstärke der Windparks – von denen viele in der Nähe von Städten liegen – störe die Anwohner und die lokale Vogelwelt.

Aber nicht alle Bewohner von Union Hidalgo denken so wie Ramirez und ihre Mitstreiter. Vor allem diejenigen, die durch die Verpachtung ihres Landes ein regelmäßiges Einkommen erzielen können, unterstützen die Entwicklung von Windprojekten. "Das schafft jede Menge Spaltung in unserer Gemeinde", sagte Ramirez.

Einem Bericht des in Berlin ansässigen European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) zufolge eskalierte der Konflikt in der Gemeinde im Jahr 2018, nachdem Kritiker des Projekts in den EDF-Beratungssitzungen als "Feinde der Entwicklung" tituliert worden waren.

ProDESC und das ECCHR kamen in einem formellen Brief im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass das Unternehmen mehr tun müsse, um Konflikte in der Gemeinde zu verhindern.

Die EDF teilte der DW mit, dass sie ihren Verpflichtungen im Anhörungsverfahren für Gunaa Sicaru nachgekommen seien, aber letztlich die mexikanischen Behörden die Verantwortung für die Information der Bewohner und deren Entscheidungsfreiheit trügen. Die EDF fügte hinzu, sie habe keine Berichte über Drohungen gegen Kritiker des Gunaa Sicaru-Projekts erhalten.

Die Regierung des Bundesstaates Oaxaca hat auf die Bitte der DW um Stellungnahme nicht reagiert.

Grüne Zukunftspläne Greenpeace Energy hat eine Vision für das Rheinische Revier: Ab 2020 will der Energieversorger Braunkohle-Tagebaue des RWE-Konzerns übernehmen und bis 2025 stilllegen. Dort sollen dann Windkraft- und Photovoltaikanlagen rund ein Viertel der Gigawattleistung liefern, die die Rheinische Braunkohle derzeit produziert. Dafür braucht Greenpeace allerdings noch die Zustimmung von RWE.



Die Zukunft der sauberen Energie

Mexiko als einer der 15 größten CO2-Emittenten der Welt hat sich verpflichtet, bis 2024 35 Prozent seiner Elektrizität aus sauberer Energie zu erzeugen. Seit eine Reform den Sektor 2013 für private Investitionen geöffnet hat, stoßen erneuerbare Energien bei Investoren auf großes Interesse. Sowohl der Solar – als auch der Windsektor verzeichneten im vergangenen Jahr ein Rekordwachstum.

Beobachter befürchten jedoch, dass die Zukunft der erneuerbaren Energien unter Präsident Andres Manuel Lopez Obrado ungewiss ist. Lisa Viscidi vom Think Tank The Inter-American Dialogue sagte der DW, dass regulatorische Änderungen unter der gegenwärtigen Regierung die Anreize für Investitionen in dem Sektor untergraben.

Die Zustimmung der Gemeinden in Oaxaca zu gewinnen, sei eine weitere bedeutende Herausforderung gewesen. Ein von Viscidi verfasster Bericht von 2019 über Mexikos erste Auktion für saubere Energie kommt zu der Feststellung, dass sich mehrere Projekte verzögert hatten, weil es nicht gelungen war, die Zustimmung der Gemeinden zu erhalten.

Aktivisten sagen, bei den erneuerbaren Energien dürften die Fehler, die im Zusammenhang mit den fossilen Brennstoffen gemacht wurden, nicht wiederholt werden

Alternative Entwicklungen

Die Herausforderungen der Windenergie in Oaxaca ähneln denen, die es überall sonst auf der Welt auch gibt.

Der Übergang zu erneuerbaren Energien wird in den meisten Ländern ein "epochaler Wandel" sein, sagt Cymene Howe, Anthropologin an der Rice University in Texas und Autorin eines Buches über Windenergie in Oaxaca. Das liege daran, dass bestimmte Energieinfrastrukturen sowie Windräder oder Solarmodule in Bereiche der Welt vordringen, die von der Industrie für fossile Brennstoffe nicht berührt werden.

"Es wird eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise geben, wie wir uns Landschaften vorstellen, wofür Land genutzt wird, wer dort leben und Verantwortung tragen soll", erklärt sie. "Dies ist ein neues Terrain."

In Union Hidalgo sagt Ramirez, dass die Konflikte um Windparks bereits einige Menschen dazu gezwungen hätten, auf die Suche nach Arbeit oder neuem Land für die Landwirtschaft zu gehen. Sie befürchtet, dass die Stadt, wenn Gunaa Sicaru weitermacht, bald großflächig von Windturbinen umgeben sein wird und nicht mehr wachsen könne.

"Niemand wird hierher kommen, um uns von unserem Land zu vertreiben. Aber eines Tages werden wir die Stadt selbst verlassen müssen, weil wir nicht damit umgehen können, umzingelt zu werden", sagte Ramirez.

Für sie geht es nicht darum, die Entwicklung der Windenergie zu verhindern, sondern den Einheimischen zu helfen, sie mitzugestalten – zum Beispiel durch Windparks im Gemeindebesitz, deren Gewinne in die lokale Gemeinschaft zurückfließen würden.

"Entwicklung kann viele Formen annehmen", sagte Ramirez.