Eine Kohlegrube zum Plantschen

Wasser, Wasser, Wasser

Der Großräschener See (l.) und der Partwitzer See (r.) sind nur zwei von insgesamt 25 Tagebauseen in der sächsisch-brandenburgischen Grenzregion. Um die Seen konstant zu füllen, plätschert stetig Fremdwasser aus Spree, Neiße und Schwarze Elster in die Tagebaulöcher. Ohne die künstliche Flutung würde es 80 bis 100 Jahre dauern, bis ein Tagebau allein durch Regen und Grundwasser gefüllt wäre.