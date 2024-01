Woodchurch ist eine der am stärksten von Einkommensungleichheit betroffenen Gemeinden in England. Örtliche Behörden kündigten sogar an, das nahe gelegene Freizeitzentrum abzureißen. Um ein höheres Einkommensniveau zu erreichen, bemüht sich die Schule, ihren Schülern Arbeitsplätze zu vermitteln, die weit von den typischen Erfahrungen in der Großstadt entfernt sind.