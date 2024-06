Schon die Großeltern des kroatischen Nationalspielers kommen einst aus Kroatien nach Deutschland. Josip Stanisic wird in München geboren und spielt in der U19 noch für den DFB. Dann der Sinneswandel: In der U21 tritt er für Kroatien an und spielt seit 2021 auch in der A-Nationalmannschaft des Balkan-Staates. Mit den "Vatreni" wird Stanisic bei der WM 2022 in Katar Dritter.