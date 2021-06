EM-Bilanz: Regenbögen und Wunder-Tore

24 Teilnehmer waren es zu Beginn, 16 stehen in der K.o.-Runde. Elf Stadien, verteilt über den gesamten Kontinent. Sechs Gruppen, vier glückliche Gruppendritte, drei Anstoßzeiten am Tag, parallel stattfindende Spiele. Wer soll da den Überblick behalten, bei dieser ersten paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft? Wichtiges von Unwichtigem trennen und Relevantes herausfiltern? Gut, dass die DW-Sportredaktion behilflich sein kann.

Die Favoriten

Die Hauptaspiranten auf den EM-Titel sind alle noch im Wettbewerb, aber nicht wenige mussten ganz schön zittern. Besonders eng war es in der deutschen "Todesgruppe F", in der es einen der Großen fast erwischt hätte. Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und auch Deutschland hatten große Mühe mit den unangenehmen Ungarn. England schleppt sich behäbig durchs Turnier, Spanien litt an Elfmeterphobie und Ladehemmung (bis zum erlösenden 5:0 im letzten Gruppenspiel). Souverän spielten dagegen die Niederlande und Belgien mit jeweils drei Siegen und reichlich Offensivpower - genau wie Italien.

Die größte Überraschung

Ist es eine Überraschung, wenn die Italiener, bekannt für ihre Defensivkünste, den erfrischendsten und attraktivsten Fußball im ganzen Turnier spielen? Ganz klares ja.

Italien überzeugt mit attraktivem Offensivfußball und zählt nun zu den Top-Favoriten

Die "Squadra Azzurra", von Trainer Roberto Mancini zur Pressingmaschine geformt, ist nach drei Siegen in der Vorrunde nun seit 30 Spielen ungeschlagen und hat damit einen Landesrekord aus den 1930er Jahren eingestellt. Zudem kann sich Italien wie immer auf seine Abwehr verlassen - die ist seit mehr als 1.000 Minuten ohne Gegentor. Halten die Serien auch im Achtelfinalduell gegen den Nachbarn aus Österreich?

Die größte Enttäuschung

Aus dem Geheimfavoriten Türkei wurde schnell ein "Geh-heim-Favorit". In der Qualifikation Weltmeister Frankreich geschlagen, dazu mehrere Spieler aus den europäischen Top-Ligen im Kader, doch am Ende mit null Punkten und 1:8 Toren kläglich ausgeschieden. Keine positiven Nachrichten für Präsident und Fußball-Fan Recep Tayyip Erdogan.

Der große Durchbruch

Eigentlich dürfte Robin Gosens in dieser Kategorie gar nicht auftauchen. Schließlich kennen ihn Fans der Serie A, Lombardei-Liebhaber und Champions-League-Zuschauer schon etwas länger. Aber die Geschichte ist dann doch irgendwie zu schön: Mit 17 das Probetraining beim BVB vergeigt, stattdessen an der Tanke gejobbt und vor den Amateur-Spielen die Nächte in der Dorf-Disko durchgemacht.

Robin Gosens (l.) war beim 4:2 gegen Portugal Deutschlands Matchwinner

Über den Umweg Niederlande landete Gosens schließlich bei Atalanta Bergamo, sein DFB-Debüt gab er im September 2020. Zum so wichtigen 4:2-Sieg gegen Portugal steuerte er ein Tor und zwei Assists bei. Sein Kommentar nach dem Spiel zum ARD-Reporter: "Du kannst mich gerne mal zwicken, aber selbst dann glaube ich das alles nicht." Allerdings war der 26-Jährige zunächst nur ein Held für eine Nacht. Gegen Ungarn war Gosens wieder nur Mitläufer.

Das schönste Tor

Wirklich schick - also schön anzuschauen. Patrik Schick, so heißt der schlaksige Stürmer aus Tschechien, aktuell angestellt bei Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga, davor war er in Leipzig. Schick ist auch ein Schlitzohr, denn er traf gegen Schottland aus 52 Metern. Mit einer langen Bogenlampe überlistete er den zu weit vorgerückten Keeper.

Und die internationale Presse überbot sich in Superlativen: "Wunder-Tor", "Tor des Jahrzehnts" oder einfach nur so schön, wie ein "perfekter Abschlag im Golf". Entscheiden Sie selbst…

Die Debütanten

Die Teams, die zum ersten Mal bei einer EM dabei waren, mussten Lehrgeld zahlen. Sowohl Nordmazedonien als auch Finnland traten nach der Vorrunde die Heimreise an. Beide zeigten viel Herzblut und Defensivgeist, aber zu wenig Klasse im Spiel nach vorn. Für Goran Pandev war es dennoch ein Fest. Mit 37 Jahren spielte er für Nordmazedonien sein erstes großes Turnier. Und der Rekordnationalspieler verabschiedete sich standesgemäß - mit einem Tor gegen Österreich.

Der emotionalste Moment

Kopenhagen, 12. Juni 2021: Szenen, die die Fußball-Welt nicht vergessen wird. Dänemarks Starspieler Christian Eriksen bricht auf dem Platz zusammen und muss reanimiert werden. Minutenlang kämpfen Sanitäter um sein Leben. Mitspieler, Gegner und Fans im Stadion bangen vor den Augen der Weltöffentlichkeit um Eriksen. Dänemarks Kapitän Simon Kjaer reagiert am schnellsten. Er ist es, der den Notarzt herbeiruft, den Sichtschutz mit seinen Teamkollegen anordnet und die Frau von Eriksen am Seitenrand in die Arme nimmt und Trost spendet.

Die dänische Mannschaft bildet einen Sichtschutz um Christian Eriksen, der von Sanitätern behandelt wird

Das dänische Team verliert zwar das Spiel gegen Finnland, das nach langer Unterbrechung fortgesetzt wird, gewinnt aber in diesen dramatischen Minuten die Herzen der Fans weltweit. Und Kapitän Kjaer zeigt, dass Fußballer echte Vorbilder sein können. Eriksen erholte sich derweil im Krankenhaus, ihm wurde ein Defibrillator eingesetzt.

Der wertvollste Spieler

Der Titel zum "Spieler des Turniers" wird zwar erst in zwei Wochen vergeben, aber hier sind die stärksten Bewerber:

Romelu Lukaku (Belgien): Brecher, Mittelstürmer, Tormaschine

Georginio Wijnaldum (Niederlande): Kapitän und torgefährlicher Mittelfeld-Dynamo

Cristiano Ronaldo (Portugal): Hat Michel Platini überholt als nun alleiniger EM-Rekordtorschütze

Jorginho (Italien): Regisseur, der unzählige Pässe spielt, die immer ankommen

Simon Kjaer (Dänemark): Abwehrchef und Kapitän, der als Vorbild taugt

Der größte Flop

Der Ausrichter selbst. Der europäische Fußball-Verband UEFA produzierte mal wieder peinliche Schlagzeilen. Nachdem man den Spielorten zuvor das Versprechen abgepresst hatte, Zuschauer zuzulassen, drohte man London kürzlich mit dem Entzug des EM-Finals und verlangte Ausnahmen von den strengen britischen Einreise-Regeln - für prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien. Dann gab es die Posse um Manuel Neuers Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Die trägt Neuer im"Pride month" Juni als Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Die UEFA leitete zunächst eine offizielle Untersuchung ein, um diese dann kurz darauf wieder einzustellen. Die Regenbogenbinde darf Manuel Neuer weiter tragen, die bunt erleuchtete Münchner Arena vor dem Spiel gegen Ungarn wollte die UEFA jedoch nicht zulassen. Zu viel "echte" Politik im Spiel.

Der Shitstorm in den sozialen Medien kam prompt. Die UEFA, die auf Trikotaufnähern und Werbebanden stets "Respekt" einfordert, gleichzeitig aber hinter den Kulissen mit Regimen kuschelt, hat nun ein echtes Problem. Die EM und der Fußball sind so politisch wie nie zuvor.

Und wie geht es weiter?

Fußball gucken und den Überblick behalten - mit dem Turnier-Baum zu den Achtelfinal-Paarungen.