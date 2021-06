Ungarn schrammt knapp an Sensation gegen Frankreich vorbei

Das Stadion in Budapest platzte aus allen Nähten. Nicht nur, weil es bis auf den letzten Platz gefüllt war, sondern auch, weil die Emotionen überliefen. Das Heimteam, Ungarn, hatte um ein Haar eine Sensation verpasst - und dem Weltmeisterteam aus Frankreich dennoch beim 1:1 (1:0) einen Punkt abgeluchst. Damit haben die Ungarn am letzten Spieltag gegen Portugal mit einem Sieg noch die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen.

Die Franzosen begannen wie erwartet dominant. Die Ungarn besannen sich vor allem auf ihre defensiven Qualitäten: sie kämpften, es war kein Weg für sie zu weit. Mit ein bisschen Glück überstanden sie dann auch ein paar brenzlige Situationen. Etwa als Antoine Griezmann überraschenderweise aus bester Position das Tor nicht traf. Und als die Ungarn ihre Chance witterten, dann schlugen sie eiskalt zu und drehten den Spielverlauf auf den Kopf.

Attila Fiola schnappte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ball über halblinks, umdribbelte einen Gegenspieler und schloss mit einem strammen Schuss zur 1:0-Führung (45.) ab. Ab diesem Moment lag sogar eine Sensation in der Luft, auch weil sich die Franzosen auch in der zweiten Hälfte schwer taten gegen die forschen und selbstbewussten Ungarn. Doch die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps schlug dann doch zu. Nach toller Vorarbeit von Kylian Mbappé verwandelte Griezmann zum 1:1 (66.). Im Anschluss warfen die Ungarn ihre letzten Kräfte in jeden Zweikampf und retteten sich so über die Ziellinie.

Fakten zu den Spielen

Ungarn - Frankreich 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Fiola (45.); 1:1 Griezmann (66.)

