Elon Musk sorgt für Bitcoin-Absturz

Das hätte sich Tesla-Chef Elon Musk eigentlich schon eher überlegen können. Am Wochenende hatte er angekündigt, einen Teil seiner Bitcoin Bestände verkauft zu haben beziehungsweise verkaufen zu wollen. Der Grund: Kryptowährungen schaden der Umwelt. Am Markt für Kryptowährungen sorgte das im Anschluss für viel Kursbewegungen.

Bitcoin in Turbulenzen

Am Montagvormittag erholte sich der Markt für Digitalwährungen etwas, nachdem Musk dementierte, dass Tesla bereits Verkäufe getätigt habe. Im Tief fiel der Bitcoin-Kurs am Montag um mehr als zehn Prozent. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Tagestief von 42.185 US-Dollar erreicht. Das ist der tiefste Stand seit Februar.

Auch andere Digitalwährungen wie Ether, XRP oder Dogecoin gaben erheblich nach. Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise Ethereum stürzte sogar um mehr als 21 Prozent ab Zuletzt erholten sich Bitcoin & Co. wieder etwas, so dass ein Bitcoin 44.500 Dollar kostete. Der Kurs lag aber immer noch klar in der Verlustzone.

Erst befeuern des Hypes, dann der jähe Rückzug

Im Februar hatte Tesla bekanntgegeben, 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert zu haben und damit die Bitcoin-Rally in den vergangenen Monaten mitbefeuert. Außerdem hatte das Unternehmen im März begonnen Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Diesen Schritt hatte Musk vergangene Woche rückgängig gemacht.

Der Konzern habe die Entscheidung wegen des rapide ansteigenden Verbrauchs von fossilen Brennstoffen für die Transaktionen und Herstellung von Bitcoins getroffen, erklärte Tesla-Chef Elon Musk am Mittwoch (Ortszeit) bei Twitter. Vor allem, dass viel Kohleenergie dafür genutzt werde, sei bedenklich. Später legte der Tesla-Chef mit weiterer Kritik nach und bezeichnete den Bitcoin-Energieverbrauch bei Twitter als "wahnsinnig".

Tesla will laut Musk auch keinen Bitcoin-Handel mehr betreiben, so lange die Energiebilanz sich nicht deutlich verbessert hat. Im jüngsten Geschäftsquartal hatte das Unternehmen Bitcoins im Wert von fast 300 Millionen Dollar wieder verkauft und daran nach eigenen Angaben rund 100 Millionen verdient.

Trotz der Kritik bleibt Elon Musk grundsätzlich ein Fürsprecher der Branche. "Kryptowährung ist auf vielen Ebenen eine gute Idee und wir glauben an eine vielversprechende Zukunft, aber dies kann nicht zu großen Lasten der Umwelt gehen", hieß es in seinem Statement.

Energieverbrauch von Bitcoin immens

Schon lange kritisieren Umweltschützer Bitcoin wegen des hohen Stromverbrauchs, den das sogenannte Mining - die Herstellung der Währungseinheiten durch energieaufwendige Rechnerprozesse – erfordert. So ist auch nicht klar, warum Musk das Thema erst jetzt als problematisch einstuft. Zumal das offizielle Firmen-Credo von Tesla lautet: "Unsere Mission ist es, den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen".

Mit Elektrofahrzeugen hat Elon Musk die Autowelt drucheinandergewirbelt und die Ausrichtung der großen Autobauer hin zur Elektromobilität vorangetrieben

Laut dem Bitcoin Energy Consumption Index der Online-Plattform Digiconomist, die sich unter anderem für umweltfreundlichere Krypto-Technologien einsetzt, verbraucht Bitcoin derzeit in etwa so viel elektrische Energie wie die Niederlande.

Der CO2-Fußabdruck der Digitalwährung entspreche ungefähr dem Singapurs. Einer Studie im Wissenschaftsmagazin "Joule" zufolge sorgen die Bitcoin-Serverfarmen jährlich für einen Ausstoß von 22 bis 22,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Dies entspricht in etwa den Emissionen in Ländern wie Jordanien oder Sri Lanka.

Bitcoin- und Krypto-Anhänger wie Twitter-Chef Jack Dorsey argumentieren damit, dass die Umweltbilanz mit der fortschreitenden Verbreitung von Erneuerbaren Energien langfristig wesentlich besser werden dürfte. Allerdings stehen viele Server-Farmen, die zum Bitcoin-Mining im großen Stil genutzt werden, in Ländern mit relativ geringen Stromkosten wie China oder Kasachstan. Hier stammt die Energie aber häufig aus vergleichsweise umweltschädlichen Quellen wie Kohle.

Andere Unternehmen könnten Tesla folgen

Einige Beobachter erwarten, dass auch andere Unternehmen dem Vorbild von Tesla folgen könnten. So sei unter US-Präsident Joe Biden die Umweltdebatte stärker in den Blick geraten. "Das proaktive Handeln Teslas könnte auch auf politischem Druck gewachsen sein", kommentiert Analyst Timo Emden von Emden Research. "Der Ausstieg des Unternehmens ist eine große Niederlage für den Bitcoin als Bezahlmittel-Funktion."

In der Krypto-Szene sorgte die Kehrtwende des Tesla-Chefs wie zu erwarten für viel Unverständnis. "Warum gerade jetzt? Wusste Musk ernsthaft nichts über die Umweltaspekte, bevor er Bitcoins für 1,5 Milliarden Dollar kaufte?", fragte etwa Nigel Green, Chef der Investmentfirma deVere Group. Tatsächlich hatte Finanzvorstand Zach Kirkhorn bei der Bilanzvorlage vor nur rund zwei Wochen noch das langfristige Interesse Teslas in Bitcoin betont und angekündigt, dass das Unternehmen weiter auf die Kryptowährung setzen werde.

Die viertgrößte Digitalwährung Dogecoin scheint in der Gunst von Elon Musk geblieben zu sein

Musk hat schon einmal für Unruhe gesorgt

Es ist nicht das erste Mal, dass Äußerungen von Elon Musk den Börsenwert eines Krypto-Unternehmens in Bedrängnis gebracht hat. Kürzlich hatte er bei seinem Auftritt in der legendären US-Comedyshow "Saturday Night Live" den Kurs der gemessen am Börsenwert viertgrößten Kryptowährung Dogecoin abstürzen lassen.

In der vergangenen Woche hat Musk dagegen per Twitter die Effizienz von Dogecoin-Transaktionen gelobt und die Digital-Währung als vielversprechend bezeichnet. Es sei aber unklar, ob er damit Energieverbrauch, Nutzerfreundlichkeit oder das Potenzial als Zahlungsmittel gemeint habe, sagte Mark Humphery-Jenner, Professor für Finanzen an der Universität von New South Wales. Auch die Ankündigung der US-Krypto-Börse Coinbase, bald in den Handel mit Dogecoin einzusteigen sorgte dafür, dass die wenig bekannte Kryptowährung sich am Freitag um fast 30 Prozent verteuerte.

Wie funktioniert Bitcoin? Ziemlich kryptisch Bitcoin ist eine Kryptowährung. Das Zahlungsmittel funktioniert also digital, ohne physische Münzen und Scheine, und basiert auf kryptografischen Verfahren. Bitcoin ist dezentral organisiert und kommt ohne Banken und Zentralbanken aus. Die Währung ist daher weltweit und grenzüberschreitend zu denselben Bedingungen verwendbar und mit keinem bisherigen Geldsystem zu vergleichen.

Wie funktioniert Bitcoin? Der "Vater" als Mysterium Im Januar 2009 wurde zu Bitcoin eine Open-Source-Software unter dem Entwickler-Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Ein paar Monate zuvor hatte diese Person oder Gruppe die Funktionsweise der digitalen Währung in einem Text erstmals öffentlich beschrieben.

Wie funktioniert Bitcoin? Wie kommt man an Bitcoins? Es gibt verschiedene Wege, sich Bitcoins zu besorgen: Man kauft sie auf einer Internetplattform (und bezahlt dafür z.B. mit Euro). Oder man akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel für Waren oder Dienstleistungen, die man anbietet. Oder man wird "Miner" und schürft selbst nach Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Auch digital: Ohne Geldbeutel ist alles nichts Kryptowährungen werden in einer virtuellen Geldbörse (Wallet) aufbewahrt. Sie enthält Schlüssel (Keys). Nur mit ihnen kann man feststellen, wem ein Bitcoin gehört. Man braucht sie auch für Transaktionen. Eine Wallet kann man auf dem Smartphone, einem Computer, einem USB-Stick, speziell gesicherten Speichermedien und in einer Webcloud speichern. Ohne Wallet hat man keinen Zugang zu seinen Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Hut ab vor der Kyptowährung Sagen wir, Herr X möchte von Frau Y einen Hut kaufen und mit Bitcoin bezahlen. Beide müssen für eine Bitcoin-Transaktion einen öffentlichen Schlüssel (vergleichbar mit einer Konto-Nummer) und einen privaten Schlüssel (vergleichbar mit einer TAN) besitzen.

Wie funktioniert Bitcoin? Block-Bausteine Frau Y übermittelt ihren öffentlichen Schlüssel an Herrn X. Der bestätigt mit seinem privaten Schlüssel und beantragt damit eine Transaktion. Die wird mit einigen hundert anderen Transaktionen in einem Block gesammelt (daher der Begriff Blockchain, doch dazu später).

Wie funktioniert Bitcoin? Rechenknechte Der Block wird an alle Computer im dezentralen Bitcoin-Netzwerk verteilt. Diese Computer werden auch Miner genannt. Sie prüfen die Transaktionen, die von einem Wallet zum anderen laufen, und bestätigen sie. Theoretisch kann jeder Mensch seinen Computer im Netzwerk mitarbeiten lassen. Inzwischen wird die meiste Arbeit aber von professionellen Server-Farmen erledigt.

Wie funktioniert Bitcoin? Im Schweiße ihrer Grafikkarten Bevor die Transaktion tatsächlich ausgeführt wird, müssen die Miner für jeden Block kryptografische Rechenaufgaben lösen. Dafür sind Rechenpower und starke Grafikkarten nötig. Das Mining funktioniert wie ein Wettbewerb: Mehrere Miner versuchen gleichzeitig, einen Block aus der Blockchain zu entschlüsseln. Wer das zuerst schafft, erhält als Bezahlung neue - also "frisch geschürfte" - Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Eine Art Perlenkette Der Block von Herr X und Frau Y ist Teil einer langen Kette, der sogenannten Blockchain. In dieser dezentralisierten Datenbank sind alle Bitcoin-Aktivitäten gespeichert. Die Blockchain dient damit als das Zahlungsbuch (Ledger) der Kryptowährung: Alle Transaktionen und Wallet-Informationen der Beteiligten sind darin enthalten. Obwohl das alles erfasst und einsehbar ist, bleiben die Nutzer anonym.

Wie funktioniert Bitcoin? Hier wird geschürft China hat den mit Abstand größten Anteil an der Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks (Hashrate) und damit an dessen Stromverbrauch. Weitere wichtige Länder sind die USA, Russland, Kasachstan, Iran und Malaysia, so der Bitcoin Electricity Consumption Index der Universität Cambridge. Das Mining lohnt sich nur da, wo die Strompreise günstig sind.

Wie funktioniert Bitcoin? Riesiger Energiehunger Der energieintensive Prozess für die Berechnungen der Bitcoin-Transaktionen (Mining) benötigt um die 120 Terrawattstunden (TWh) im Jahr, so der Bitcoin Electricity Consumption Index der Universität Cambridge. Das ist mehr Strom, als jedes der blau gefärbten Länder in einem Jahr verbraucht. Grafiken: Per Sander Texte: Gudrun Haupt



iw/hb (dpa, rtr, afp)