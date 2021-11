Bonoua und die Angst vor dem Wahltag

Vor der Wahl am 31. Oktober wachsen die Spannungen in der Elfenbeinküste - gerade in Orten wie der Oppositionshochburg Bonoua. Zugleich kämpfen Aktivisten dafür, dass alles friedlich bleibt. Von Katrin Gänsler, Bonoua.