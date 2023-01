Ekrem Imamoglu: Hoffnungsträger der türkischen Opposition

Er wirkt entspannt, redegewandt, pragmatisch: Imamoglu weiß, wie man unterschiedliche Schichten und Gruppierungen der Gesellschaft anspricht. Eines seiner Versprechen ist es, jeden mit einzubinden, nicht zu diskriminieren und zu beleidigen. Das könnte auch als Reaktion auf den Stil der jetzigen Regierung verstanden werden. In der türkischen Politik ist es durchaus Usus gegen die Anhänger der politischen Gegner einen herablassenden und beleidigenden "wir-gegen-sie"-Diskurs aufzubauen. Imamoglus gänzlich andere Haltung trägt in der zunehmend polarisierten Gesellschaft der vergangenen Jahre zu seiner Beliebtheit bei.

Inwiefern er sein Versprechen alle mit einzubinden, einhalten kann, bleibt natürlich noch abzuwarten. Was aber klar ist, dass die Art und Weise, wie er kommuniziert, ihn wählbarer machen. Der Politikwissenschaftler Berk Esen von der Sabanci-Universität in Istanbul betont, Imamoglu schaffe es, die Wähler der linken und rechten Mitte zusammenzubringen. "Er vertritt einen politischen Zusammenhalt, den wir nicht gewohnt sind." Er könne mit jedem reden, dem er auf der Straße begegne und die Emotionen der Wähler ansprechen, so Esen. Mit der friedlichen Sprache, die er nutze, verringere er strategisch seine Angreifbarkeit.

Zwei Siege in einer Wahl

Von Imamoglu hatte die überwiegende Mehrheit der Türken bis 2019 nichts gehört. Er war Bürgermeister des Istanbuler Stadtviertels Beylikdüzü, als die Republikanische Volkspartei (CHP) überraschend ankündigte, ihn als Kandidat für das Rennen um den Oberbürgermeisterposten aufzustellen. Zu Anfang gab es scharfe Kritik, da die Anhänger der Opposition glaubten, er hätte keine Chance gegen den Kandidaten, der nicht nur in Istanbul, sondern auch landesweit regierenden AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Es gab sogar Hohn und Spott in den sozialen Medien.

Und doch gewann er die Kommunalwahlen und holte die seit 25 Jahren konservativ-islamistisch regierte Metropole zurück. Imamoglu konnte die Wahlen eigentlich am 31. März 2019 mit einem Unterschied von 13.000 Stimmen gegen den Kandidaten der AKP für sich entscheiden. Doch nach einem Einspruch der AKP annullierte die Hohe Wahlkommission das Wahlergebnis. Der politische Einfluss von ganz oben kam in der Gesellschaft nicht gut an: Drei Monaten später gewann Imamoglu erneut - nun mit einem deutlich ausgebauten Abstand von über 800.000 Stimmen.

Der hartnäckige Pragmatiker

Dieser Sieg gilt bis heute als Beweis dafür, dass die türkische Demokratie noch funktionsfähig ist und dass Wahlen gegen die AKP-Regierung tatsächlich gewonnen werden können. Vorwürfe über Betrug, Fälschung oder politischen Einfluss begleiten immer wieder Wahlen in der Türkei. Imamoglu gab aber nicht auf. Seine hartnäckige Herangehensweise und der daraus resultierende Erfolg trotz der Rückschläge trugen massiv zu seiner Popularität bei.

Eine seiner Eigenschaften, die ihn erfolgreich machen, ist sein Pragmatismus. Als Vertreter einer säkularen Partei zitiert er trotzdem oft Gebete und religiöse Parolen und sagt auch offen, dass er gläubig ist und eine religiöse Bildung bekommen hat. Das ist eher ungewöhnlich für einen CHP-Politiker und kommt bei einigen säkularen Anhängern nicht unbedingt gut an. Beispiel: Während zahlreiche Menschen für ein Verbot religiöser Schulen sind, sagt er, diese Schulen seien gar nicht so schlecht, solange sie gut reguliert würden.

"Seine Strategie ist es, die Mitte-links-Tradition zu vertreten, ohne die konservativen Wähler zu beleidigen", analysiert Esen. Und er sei erfolgreich dabei. Das sei wohl eine notwendige Strategie, um in der Türkei als Oppositioneller Wahlen gewinnen zu können.

"Er und seine Frau führen eigentlich ein höchst säkulares Leben. Gleichzeitig übt er aber auch seine Religion aus. Fakt ist: Diese Kombination macht aus meiner Sicht keinen komischen Eindruck", so Esen.

Dilek und Ekrem Imamoglu

Diplomatiefähig - nach innen und außen

Imamoglu ist auch das große Wählerpotenzial der jungen Menschen bewusst. Er legt Wert darauf, sich als Vertreter der jungen Wähler zu positionieren. Als er 2019 um die Ankerkennung seines Wahlsieges kämpfte, rief ein Junge ihm zu: "Alles wird sehr schön werden!". Ein Satz voller Hoffnung, den er zu seinem Slogan machte und den die gesamte Opposition übernommen hat. Als er nach der annullierten Wahl auf die Bühne trat, um eine Rede zu halten, sagte er: "Wir haben unsere Jugend!", was die Unterstützer anfeuerte und bis heute weiterhin anfeuert.

Doch es gab auch Kritik an Imamoglu, der in den letzten Jahren mit seinen Aussagen für einige Kommunikationsskandale sorgte. Als Teile Istanbuls 2019 von einer Flutkatastrophe betroffen waren, befand sich der Politiker im Sommerurlaub und blieb auch dort. Als 2020 ein Erdbeben in der osttürkische Stadt Elazig stattfand, besuchte er zwar zuerst die Stadt wie viele andere Politiker, reiste allerdings im Anschluss nach Palandöken zum Skiurlaub. "Dass ein Familienvater mit seinen Kindern zwei Tage Urlaub verbringt" sei normal, verteidigte er sich. Dieses Argument überzeugte viele Türken nicht.

Imamoglu will nicht nur im eigenen Land, sondern auch international wahrgenommen werden. Sein Team betreibt englischsprachige Konten auf Twitter und Instagram. Er teilt gelegentlich Fotos von Besuchen ausländischer Vertreter.

Er nutzt die günstige Gelegenheit, dass viele der Meinung sind, die Türkei müsse einen neuen Weg einschlagen. Die seit Jahren zunehmend autoritär regierte Türkei habe sich international isoliert und vom Westen distanziert, analysiert Esen. Falls die Opposition an die Macht kommen sollte, sollte sie zuerst das Image des Landes verbessern. "Imamoglu ist ein Politiker, der imstande ist, dies zu schaffen", so Esen.

"Her şey çok güzel olacak" (Alles wird sehr schön werden), wird zum Slogan auch bei den Protesten nach der Wahlannulierung

Chancenreicher Kandidat mit Politikverbot

Rund vier Monate vor der Präsidentschaftswahl gilt Imamoglu als der chancenreichste unter den drei möglichen Kandidaten der Opposition. Seine Kandidatur wird aber jeden Tag fraglicher, da der Vorsitzende seiner Partei, der Republikanischen Volkspartei (CHP), Kemal Kilicdaroglu, selbst kandidieren will.

Zudem droht Imamoglu zurzeit ein Politikverbot. Der Vorwurf: Beleidigung von Mitgliedern der Wahlkommission. Nachdem 2019 sein Wahlsieg in Istanbul annulliert wurde, sagte er: "Diejenigen, die das Wahlergebnis annulliert haben, sind Dummköpfe." Wegen dieser Äußerung wurde er im Dezember 2022 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Das Berufungsgericht soll noch entscheiden, ob er die Haftstrafe wirklich antreten muss, ob er Bürgermeister bleiben kann und weiterhin Politik betreiben darf.

Dieses Bild von Imamoglu vor seinen Unterstützern nach seinem zweiten Wahlsieg ging viral

2019 - nach der annullierten Wahl in Istanbul - sagte Imamoglu in einer Rede: "Unser Weg ist lang". Egal ob ein Politikverbot verhängt wird oder nicht, Imamoglu wird in den kommenden Jahrzehnten ein einflussreicher Politiker bleiben. Von einem Politikverbot könnte auch er profitieren - genauso wie die Annullierung seiner Wahl ihm dabei geholfen hat seine Wählerschaft zu vergrößern.

Vielleicht wird alles tatsächlich "sehr schön werden." Aber sein Weg scheint noch lang und steinig zu sein.