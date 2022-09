Eiskalte Leidenschaft - Leni Riefenstahl und Arnold Fanck zwischen Hitler und Hollywood

Im Mai 1932 brechen sie gemeinsam zu einer fünfmonatigen Drehreise nach Grönland auf.

Dort soll der erste deutsch-amerikanische, sehr kostspielige Spielfilm "SOS Eisberg" entstehen. Es ist das bis dahin riskanteste Filmprojekt der Geschichte. Die spektakulären und lebensbedrohlichen Dreharbeiten bilden den Rahmen der Dokumentation von Annette Baumeister.



Sie geht dem leidenschaftlichen Verhältnis von Fanck und Riefenstahl auf den Grund und zeichnet ein bislang unbekanntes Bild der eng verzahnten Karrieren beider. Während Fanck nach "SOS Eisberg" abstürzt, macht Riefenstahl ab 1933 unter den Nationalsozialisten Karriere - der eiskalt berechnete Aufstieg zu Lasten ihres Mentors Fanck?

Die Dokumentation zeigt Ausschnitte aus den größten Filmen Fancks und Riefenstahls wie "Die weiße Hölle vom Piz Palü" (1929) oder "Stürme über dem Mont Blanc" (1930). Reinhold Messner, Willy Bogner und Matthias Fanck, Fancks Enkel, sprechen über die bahnbrechenden Innovationen des Fanck’schen Bergfilms.

Das Werk und Leben der Leni Riefenstahl wird aus heutiger Perspektive erzählt und in ein neues Licht gestellt. Die Dekonstruktion des Mythos Riefenstahl ist zeitgleich die überfällige Würdigung des heute nahezu vergessenen Filmpioniers Arnold Fanck.



