Eintracht Frankfurt: Triumphfahrt mit Pokal

"Was hier abläuft sprengt alle Grenzen. Das geht in die Geschichte von Eintracht Frankfurt ein. Diese Fankultur ist einzigartig", sagte der Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel. Die Vereinslegende der Frankfurter, 1980 beim zuvor einzigen internationalen Titelgewinn mit dabei, schüttelte angesichts des überwältigenden Empfangs immer wieder ungläubig den Kopf. Die Profis genossen derweil das Bad in der Menge. Die Heimkehr mit dem silbernen Pokal wurde für die Euro-Helden von Eintracht Frankfurt zu einer einzigartigen Triumph-Fahrt.

Geschätzt 200.000 Menschen feierten Trainer Oliver Glasner und seine Spieler am Tag nach dem Gewinn der Europa League. "Wie sich die Menschen freuen ist das Schönste an dem Erfolg", betonte Glasner. Weit über drei Stunden dauerte der Autokorso vom Flughafen zum Frankfurter Römer, wo sich schon zur Mittagszeit zigtausende Menschen eingefunden hatten, um ihre Lieblinge auf dem Balkon zu feiern.

Sportlich und finanziell ein Quantensprung

Vor der Mega-Party in Frankfurt hatten die Spieler nach dem mit 5:4 gewonnen Elfmeterdrama gegen den schottischen Vizemeister die Nacht zum Tag gemacht. "Es war feucht-fröhlich und ging bis sechs Uhr in der Früh", berichtete Vorstandssprecher Axel Hellmann nach der Landung in Frankfurt von der rauschenden Siegesfeier in einem Nobel-Club der südspanischen Metropole. Selbst der sonst so ruhige Glasner - der den Pokal beim Autokorso durch die Stadt kaum aus der Hand gab - mutierte zum Partybiest. "Ich lasse die Sau raus und feiere jetzt bis Samstag durch - und am Sonntag gehe ich in den Urlaub", verkündete der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer aus Österreich.

"Es wird ein paar Jahre dauern, bis einem die Tragweite bewusst wird", sagte der von einer Kopfwunde gezeichnete Mannschaftskapitän Sebastian Rode. Und Torhüter Kevin Trapp betonte: "Wir haben immer nach Superlativen gesucht. Aber es gibt einfach kein Wort, um das zu beschreiben." Neben dem Sieg in der Europa League haben sich die Frankfurter nämlich auch die Teilnahme an der Champions League gesichert. Sportlicher und finanziell bedeutet das einen Quantensprung für den Traditionsverein. "Natürlich tun die zusätzlichen Einnahmen nach zwei Jahren Corona gut. Das hilft uns extrem für die Zukunft", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Helfen wird das zusätzliche Geld sicherlich auch beim Verpflichten neuer Spieler und bei Vertragsgesprächen mit Stars wie Filip Kostic.

Real oder Liverpool als Belohnung

Zugleich verschaffte die Eintracht mit ihren tollen Auftritten in Europa, zum Beispiel gegen den FC Barcelona, auch der Bundesliga internationales Renommee. Immerhin lag der letzte deutsche Titelgewinn in diesem Wettbewerb schon 25 Jahre zurück. "Das ist ein herausragender Erfolg für Eintracht Frankfurt und gleichermaßen auch für den deutschen Fußball", sagte Hans-Joachim Watzke, Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga und Geschäftsführer beim Vizemeister Borussia Dortmund. "Ich kann nur sagen: Herzlich willkommen in der Champions League."

Einen Vorgeschmack auf die Königsklasse gibt es für die Eintracht schon am 10. August beim europäischen Supercup. Dann heißt der Gegner in Helsinki entweder FC Liverpool oder Real Madrid.

