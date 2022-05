1986 1.FC Köln

Ebenfalls eine Nummer zu groß ist Real Madrid für den 1. FC Köln. Das Hinspiel in Spanien verliert die Mannschaft um Torwart Harald "Toni" Schumacher (l.) und Abwehrchef Paul Steiner (2.v.l.) mit 1:5. Der 2:0-Erfolg im Rückspiel in Berlin - wegen vorhergehender Zuschauer-Ausschreitungen durfte der FC nicht in Köln antreten - reicht nicht, um den Pokal an den Rhein zu holen.