Einreise- und Corona-Regeln: Großbritannien

Einreiseregeln

Großbritannien, Nordirland, alle Kanalinseln sowie die britischen Überseegebiete sind von Deutschland als Hochrisikogebiete eingestuft. Wer einreisen möchte, muss sich zuvor elektronisch anmelden. Das geht frühestens 48 Stunden vor der Einreise.

Vollständig Geimpfte müssen spätestens am Ende des zweiten Tages nach Einreise einen PCR- oder Schnelltest machen. Ab dem 11. Februar, 4 Uhr, entfällt diese Test-Pflicht. Wer nicht vollständig geimpft ist, muss vor Einreise einen PCR-Test machen sowie einen weiteren bis zum zweiten Tag nach Einreise und einen dritten Test ab dem achten Tag nach Einreise. Zudem müssen nicht vollständig Geimpfte in eine zehntägige häusliche Quarantäne, aus der man sich frühestens am fünften Tag nach Einreise freitesten kann. Diese Freitestung ist in Schottland nicht möglich.

In Großbritannien wurde das mehrstufige Ampelsystem abgeschafft, stattdessen erfolgt nur noch eine Einteilung in risikoreiche Regionen (rot) und sichere Regionen (nicht rot). Für Einreisende aus "roten" Ländern gelten weitaus schärfere Regeln. Sie müssen sich beispielweise nach Ankunft auf eigene Kosten in zehntätige Hotel-Quarantäne begeben.

Corona-Regeln

Im Land selbst ist die hochansteckende Omikron-Mutante dominierend. In allen öffentlichen Innenräumen bis auf Restaurants, Pubs und Cafés gilt deshalb eine Maskenpflicht. Seit dem 15. Dezember gibt es einen COVID-Pass, der bei vielen Veranstaltungen und bei Nachtclubs vorgelegt werden muss. Alternativ genügt ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Die anderen Landesteile Schottland und Wales und Nordirland haben eigene Corona-Regeln.