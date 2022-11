Eine Tote nach schwerem Unwetter auf Ischia

Bei einem durch Starkregen ausgelösten Erdrutsch auf der italienischen Ferieninsel Ischia ist eine Frau ums Leben gekommen. Etwa zehn Menschen werden laut örtlichen Behördenangaben noch vermisst. Betroffen von dem schweren Unwetter ist vor allem der nördliche Küstenort Casamicciola. Die Menschen wohnten dort in Häusern, die von einer Schlammlawine beschädigt wurden.

Schlamm und zerstörte Autos im Kurort Casamicciola Terme

Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben seit dem frühen Morgen wegen Überschwemmungen und Erdrutschen im Einsatz. Einsatzkräfte retteten demnach zwei Menschen aus einem Auto, das ins Meer gerissen wurde. Vom Festland entsandten die Behörden aus Neapel weitere Verstärkung und Spezialisten auf die beliebte Mittelmeer-Ferieninsel. Rund 200 Bewohner sollten laut Minister Piantedosi aus ihren Häusern evakuiert werden. Viele Familien waren in ihren Wohnungen und Häusern jedoch eingeschlossen.

Die Erdmassen haben schwere Zerstörungen in dem Küstenort angerichtet

Schwieriger Zugang zur Ferieninsel

Laut Feuerwehr hatten Boote und Hubschrauber jedoch Schwierigkeiten, die Insel zu erreichen. Auf Fernsehbildern und einem Video der Feuerwehr waren völlig zerstörte Autos, von Schlamm bedeckte Straßen, mitgerissener Schutt und ein Hang zu sehen, an dem zuvor ein Erdrutsch abgegangen zu sein schien.

Die Behörden wiesen die Menschen in mehreren Kommunen der Insel an, zu Hause zu bleiben. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz, wie ihr Amtssitz in Rom mitteilte. Sie stehe in Kontakt mit den Behörden vor Ort. Ischias Bürgermeister Enzo Ferrandino hatte bereits am Freitag wegen des angekündigten Unwetters Schulen, Parks und Friedhöfe schließen lassen.

Schlamm und Unrat bedecken viele Straßen und Wege auf Ischia

sti/qu (afp, dpa, kna)