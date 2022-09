Eine Reise am Mittelmeer - Zypern

Kaum ist die Moderatorin Sineb El Masrar auf der Insel angekommen, geht es ins Troodos-Gebirge. Hier kostet sie bei einem Winzerpaar preisgekrönten zyprischen Wein. Anschließend führt die Reise sie nach Ayia Napa, wo sie mit Louis Hadjioannou verabredet ist. Der Meeresbiologe forscht nach einem Eindringling, den es hier eigentlich gar nicht geben darf: Es ist der Feuerfisch. Der Klimawandel hat das Mittelmeer attraktiv für ihn gemacht. Gut essen und trinken ist überall auf der Welt, auch für viele Zyprer, Lebensmotto. Das Credo von Roddy Damalis in seinem Restaurant "TaPiatakia": traditionellen Gerichten ein neues Leben einzuhauchen, indem er sie mit Ungewöhnlichem kombiniert. Danach zieht es die Moderatorin an den Strand: 2019 kamen über vier Millionen Touristen nach Zypern. Und mit ihnen auch Unmengen von Plastikmüll. Die Umweltschutzorganisation Akti kämpft gegen die Zunahme und die Folgen des Plastikmülls an den Stränden - zum Beispiel durch Aufklärungsarbeit an Schulen. In der Sommerzeit stehen "Beach clean up‘s" auf dem Stundenplan der zyprischen Kinder. Sineb El Masrar spricht mit Charis Theodorou über diese Aktion und über das Problem Mikroplastik, das das Mittelmeer bedroht.