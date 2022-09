Eine Reise am Mittelmeer - Sizilien - Italien

Sie erntet Zitrusfrüchte, begegnet Puppenspielern, reist vom Vulkan Ätna bis in die Hauptstadt Palermo, einem Zentrum der Seenotrettung.

Auf dem Eiland Siziliens werden jährlich etwa 1,5 Millionen Tonnen Zitrusfrüchte produziert und bei Catania hilft Sineb dem Bio-Bauern Manfredi Grinaudi mit der Winterernte. Nachmittags ist sie mit Enrica Arena verabredet, die vor rund 10 Jahre eine ganz besondere Idee hatte: Mit ihrer Firma "Orange Fiber" stellt sie aus den Schalen der Zitrusfrüchte Kleidung her.

Siziliens Geschichte ist Drama pur und kaum jemand kann diese Geschichten so gut erzählen wie die "Fratelli Napoli", eine alteingesessene Puppenspielerfamilie aus Catania. Im "Piccolo Teatro" erfährt Sineb El Masrar alles über diese berühmteste Tradition.





Eine besondere Verbundenheit haben die Sizilianer mit "Mama Ätna", wie sie den höchsten aktiven Vulkan Europas liebevoll nennen. Der Vulkanforscher Giuseppe Salerno nimmt Sineb mit auf 3.000 Metern Höhe, wo sie ein eiskaltes Abenteuer erlebt.

Danach geht es zurück ans "milde" Mittelmeer, nach Palermo: Die Hauptstadt von Sizilien hat fast 700.000 Einwohner und galt lange als Hochburg der sizilianischen Mafia, bis sich Teile der Bevölkerung wehrten. Sineb ist mit Chiara Utro aus dem Anti-Mafia-Movement "Addiopizzo" verabredet - und sie trifft den Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, der sich besonders in der Seenotrettung von geflüchteten Menschen engagiert.

Ihre Reise endet in Modica, wo sie in einer Schokoladen-Manufaktur leckerste Kakaospezialitäten probiert. Mit guter Schokolade kann Sineb auch ihren Kollegen Jaafar anlocken - er unterbricht seine "Reise rund um das Mittelmeer" und kommt dafür nach Sizilien - Zeit für eine Zwischenbilanz.





