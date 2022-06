Eine Geschichte des Antisemitismus - So begann es - 38 - 1144

Ausgangspunkt ist die erste Welle antijüdischer Gewalt im Jahr 38 im antiken Alexandria.

Warum entstand die erste große Welle antijüdischer Gewalt ausgerechnet in Alexandria, als die Römer die Macht übernahmen? Wie setzte sich der Antijudaismus in den christlichen und in den muslimischen Zivilisationen fest? Wie konnte Granada nach einem 300-jährigen Goldenen Zeitalter auf der Iberischen Halbinsel zum Schauplatz eines Massakers werden, dem ersten Pogrom auf europäischem Boden? Warum kam es während der Kreuzzüge zu Judenpogromen?

Der Gang durch das erste Jahrtausend erzählt auch vom beginnenden Kampf gegen antisemitische Anfeindungen. Beispielsweise vom Schutz der Juden durch die Karolinger und von der Unterstützung durch die maurischen Könige in Spanien. Bis hin zum Aufruf des Abts Bernhard von Clairvaux (1090-1153), der blutigen Judenverfolgung während der Kreuzzüge ein Ende zu bereiten.



