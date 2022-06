Ein Wrackfund - so tief wie nie zuvor

Schätze der Unterwasserarchäologie

Antike Holzboote

Wasser fungiert bei antiken Fundstücken, zum Beispiel Holzbooten aus der Römerzeit, wie ein Konservierungsmittel. Luftdicht abgeschlossen lagern sie auf dem Meeresboden oder am Grund eines Sees. Das Salzwasser in Nord- und Ostsee greift das Baumaterial allerdings stärker an, auch Metall verrostet stark. An Land wäre das Holz längst verrottet und zu Staub zerfallen.