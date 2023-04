Ein Toter und Verletzte nach Zugunglück in den Niederlanden

Bei der Entgleisung eines Personenzugs in den Niederlanden sind nach Angaben lokaler Medien ein Mensch getötet und 30 weitere verletzt worden.

In dem doppelstöckigen Nachtzug aus der Stadt Leiden befanden sich etwa 50 bis 60 Personen.

"Dies ist ein unglaublich tragischer Unfall. Mein Mitgefühl gilt den Opfern. Leider gibt es auch einen Toten. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der Betroffenen", sagte die Bürgermeisterin von Voorschoten, der Ortschaft, wo sich der Unfall abspielte, Nadine Stemerdink.

Ministerpräsident Mark Rutte sprach in einer ersten Reaktion von einem "schrecklichen Zugunfall". "Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und bei allen Opfern. Ich wünsche ihnen viel Kraft", schrieb er auf Twitter.

In einem der Waggons brach ein Feuer aus

Wie kam es zu dem Zugunglück in den Niederlanden?

Der Intercity sei bei Voorschoten, einem Dorf in der Nähe von Den Haag, auf Baumaschinen aufgefahren und entgleist, hieß es in ersten Berichten. Es handelte sich um den Nachtzug von Leiden nach Den Haag. Auch ein Güterzug sei in den Unfall involviert gewesen, teilten die Rettungskräfte mit. Über die genaue Ursache des Unglücks konnte der Betreiber des Schienennetzes Prorail zunächst nichts sagen.

Nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP entgleiste der vordere Waggon des Zuges gegen 3:30 Uhr MESZ, woraufhin er in ein Feld stürzte. Der zweite Waggon blieb auf der Seite liegen. Im hinteren Waggon brach ein Feuer aus, das durch Rettungskräfte gelöscht werden konnte.

Die Rettungskräfte sagten: "Mehrere Dutzend Verletzte werden vor Ort behandelt und gegebenenfalls in ein Krankenhaus gebracht", und fügten hinzu: "Experten arbeiten daran, den Zug zu sichern." Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, 19 Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Rettungskräfte eilten zum Unfallort

Ein Sprecher der niederländischen Eisenbahn sagte: "Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort" und fügte hinzu: "Unsere erste Sorge gilt den Menschen im Zug, den Fahrgästen und unseren Kollegen."

"Wir hörten einen lauten Knall und plötzlich gingen die Lichter aus", sagte ein Fahrgast lokalen Reportern des Fernsehsenders Omroep West. "Wir konnten zunächst nicht aus dem Zug aussteigen, weil es keinen Strom gab", sagte der Mann, der einen Schock erlitten zu haben schien.

