Ein Putschversuch mit Ansage

Mit brasilianischen Flaggen behängte Bolsonaro-Anhänger, die den Kongress, den Präsidentenpalast und das Oberste Gericht stürmen und verwüsten - es sind erschreckende Bilder, die am Sonntagnachmittag über die Fernseher und Smartphones in alle Welt übertragen werden. Doch wirklich überraschen konnten sie kaum jemanden in Brasilien. Dass es früher oder später zu diesem Sturm kommen musste, war klar.

Denn es fehlte nicht an Warnungen, zuallererst von Jair Messias Bolsonaro selbst. Einen Tag nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 hatte Bolsonaro bereits angedeutet, dass sich derartige Szenen in Brasilien wiederholen könnten, falls Zweifel an dem Ausgang der Präsidentschaftswahlen 2022 aufkämen. Dann sorgte Bolsonaro mit von ihm selbst gestreuten Fake News über die angeblich manipulierten Urnen dafür, dass sich solche Zweifel unter seinen radikalsten Anhängern verbreiteten.

Zudem hat Bolsonaro seit seinem politischen "Erweckungsmoment", dem Impeachment der linken Präsidentin Dilma Rousseff im April 2016, so ziemlich alles kopiert, was sein erklärtes Idol Donald Trump in den USA vormachte. Dazu gehörte, die Wahlniederlage - in Bolsonaros Fall gegen Luiz Inácio Lula da Silva - nicht anzuerkennen.

...und vor zwei Jahren: Trump-Anhänger stürmen das Kapitol am 6. Januar 2021

Zudem hat sich Bolsonaro von Trump abgeschaut, die eigenen Aussagen so vage zu halten, dass seine radikalen Anhänger daraus einen Aufruf zum Umsturz herauslesen, er selber aber stets behaupten kann, nichts dergleichen gepredigt zu haben. So verurteilte er am Sonntagabend aus seinem Refugium in Florida den Sturm auf das Regierungsviertel, rechtfertigte ihn aber im gleichen Atemzug: angeblich hätten "die Linken" 2013 und 2017 ebenfalls geplündert und öffentliche Gebäude gestürmt, schreibt Bolsonaro auf Twitter.

Nein, das haben sie nicht, aber das scheint egal zu sein. Die mit TikTok-Videos angeheizten Bolsonaro-Anhänger interessiert es nicht, dass man ihnen wieder einmal eine Fake News untergeschoben hat. Schon lange haben sie sich von Rationalität und Realität verabschiedet.

Die zweifelhafte Rolle der Sicherheitskräfte

Videos des Tathergangs machen zudem klar, dass die Sicherheitskräfte in Brasilia wenig Interesse an einer Auseinandersetzung mit den Demonstranten hatten. Statt sie aus dem Regierungsviertel abzudrängen, scheinen sie die Bolsonaro-Anhänger eher begleitet zu haben. Man sieht Beamte, die den Ausbruch von Vandalismus filmen und sich mit den Angreifern unterhalten. Auch das kann eigentlich niemanden überraschen.

Überfordert oder unwillig? Die Sicherheitskräfte ließen die Randalierer über weite Strecken augenscheinlich gewähren.

Denn ein Großteil der Sicherheitskräfte - sowohl des Militärs wie auch der diversen Polizeieinheiten - unterstützt offen Bolsonaro. Über WhatsApp-Gruppen sind sie mit dessen Netzwerken verknüpft, sie sind "die privaten Nachrichtendienste", von denen der Ex-Präsident immer wieder fabulierte. Über welche Macht die Polizeieinheiten verfügen, hatte sich bereits im Februar 2020 in dem nordöstlichen Bundesstaat Ceará gezeigt. Damals rebellierten Einheiten der Polícia Militar, der bewaffneten und militärisch organisierten, dem Gouverneur unterstellten Landespolizei. Diese forderten damals mehr Gehalt und organisierten über Wochen gewaltvolle Aufstände und blieben Einsätzen fern. Die Proteste endeten erst, als der damalige Präsident Bolsonaro das Militär in den Bundesstaat schickte, um die Ordnung wieder herzustellen.

Anderson Torres dürfte das Bauernopfer werden

Ärger mit der Justiz droht nun Anderson Torres, Bolsonaros ehemaligem Minister für Justiz und öffentliche Sicherheit, der jetzt eigentlich für den Sicherheitsapparat der Regionalregierung des Hauptstadtdistrikts Brasilia zuständig war. Doch der Bolsonaro-Vertraute hatte im Vorfeld Urlaub genommen und weilt - genau wie Bolsonaro - in Florida. Nun dürfte rasch ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt werden. Sollte er nach Brasilien zurückkommen, droht er zum Bauernopfer zu werden.

Auch sein Vorgesetzter, Gouverneur Ibaneis Rocha, kommt nicht gut weg. Erst entmachtete ihn Lula und setzte ihm einen Interventor vor die Nase, der bis Ende Januar für den Sicherheitsapparat in Brasilia zuständig ist. In der Nacht zu Sonntag ordnete der Oberste Richter Alexandre de Moraes die Suspendierung von Rocha für vorerst 90 Tage an.

Bereits in den vergangenen Wochen waren Zweifel an Rochas Loyalität gegenüber dem gewählten Präsidenten Lula aufgekommen. Weder bei Ausschreitungen Mitte Dezember noch bei der Aufdeckung eines mutmaßlichen Attentatsversuchs Ende Dezember schien er sonderlich interessiert an einer Strafverfolgung der Täter zu sein. Rocha gilt als Bolsonaro-Freund, genau wie die Gouverneure der drei wichtigsten Bundesstaaten São Paulo, Rio de Janeiro und Minas Gerais.

Präsident Lula da Silva inspiziert seinen geplünderten Amtssitz: Geht er politisch gestärkt aus dem Überfall der Bolsonaro-Anhänger hervor?

Lula profitiert von der Barbarei

Es mag seltsam klingen, aber Präsident Lula wird von den Ausschreitungen profitieren. So beeilen sich derzeit selbst seine größten Kritiker im Kongress und unter den Gouverneuren, die Gewalt zu verurteilen. Der suspendierte Ibaneis Rocha wandte sich in einem Twitter-Video persönlich an den Präsidenten Lula und bat um Entschuldigung.

Wohl auch, um sich selbst vor dem Verdacht zu schützen, den Überfall gesteuert oder unterstützt zu haben, was mit großer Sicherheit zu einer Strafverfolgung führen würde. Zudem wird das Oberste Gericht nun mit voller Kraft gegen Bolsonaros radikalen Kern vorgehen. Bisher tat man dies eher mit angezogener Handbremse, um sich nicht den Vorwurf einzubrocken, Bolsonaros Anhänger aus politischen Motiven zu verfolgen. Nun kann man sie offen als Putschisten angehen. Die Fronten sind damit klar gezogen.

Und auch das bisher zu Bolsonaro geneigte, jedoch stillschweigende Militär wird nun Farbe bekennen müssen. So sitzt Lula jetzt fester im Sattel als zuvor. Denn gegen einen echten Putsch haben sich die Streitkräfte bereits mehrfach selbst ausgesprochen.

Bleibt die Frage, inwieweit Bolsonaro selbst in die Attacke verwickelt ist und welche Konsequenzen der Gewaltausbruch für ihn haben wird. So wird er zwar jedwede Beteiligung an dem Sturm verneinen und halbseidene Verurteilungen der Gewalt abgeben. Am Sonntagabend erfolgte bereits eine erste Kostprobe davon. Doch begräbt der gestrige Vorfall Bolsonaros Chance, sich als Führer der Opposition etablieren zu können.

Aber höchstwahrscheinlich hatte er das sowieso nicht vor. Denn weder verfügt er über die planerische Klarheit noch das Beharrungsvermögen, um sich langfristig als Lulas Gegenspieler und Kandidat für 2026 aufzubauen. So kommt es Bolsonaro wohl gelegen, nun alle Brücken eingerissen zu haben. Damit kann er seine mangelnde Lust und die fehlende Kapazität am Gestalten von Politik kaschieren. So wie er es als Präsident ja bereits in den vier Jahren seiner Amtszeit durch das Schüren von Polemiken stets getan hat.