Ein Monat 9-Euro-Ticket: Ein erstes Resümee

Im Frühling beschloss die Ampel-Koalition das zweite Entlastungspaket 2022. Darin enthalten: das 9-Euro-Ticket, das ab Juni monatsweise zur Nutzung aller Nahverkehrs-Angebote Deutschlands berechtigt. Zur Begeisterung über das stark verbilligte ÖPNV-Ticket gesellte sich allerdings rasch Skepsis: Würde das Angebot zu einem Run auf Busse und Bahnen führen und die Nahverkehrsinfrastruktur überlasten? Bezeichnenderweise hatte die Deutsche Bahn schon vorab gewarnt, Reisende sollten ab Juni aus Platzmangel auf die Fahrradmitnahme in Zügen verzichten.

Tatsächlich hatten Deutschlands öffentliche Verkehrsunternehmen wenig Zeit, um sich auf das Ticket und den erwarteten Ansturm vorzubereiten. "Wir mussten die Vertriebskanäle anpassen, an Fahrzeugen und Personal zusätzlich akquirieren, was irgendwie ging. Wobei ich dazu sagen muss: viel ging nicht, Fahrzeuge und auch Fahrerinnen und Fahrer sind nicht auf Knopfdruck zu bekommen", so Lars Wagner vom Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV). Der Branchenverband vertritt über 630 Unternehmen des öffentlichen Personen- und Schienengüterverkehrs.

Hamburg Hauptbahnhof: Reisende warten dicht gedrängt auf den Zug

Härteprüfung zu Pfingsten

Insbesondere für das Pfingstwochenende Anfang Juni erwarteten viele ein erhöhtes Reiseaufkommen und damit volle Busse und Bahnen. Sie behielten Recht. Regionalzüge in Richtung Ost- und Nordsee waren teilweise komplett überfüllt, sodass Fahrgäste abgewiesen werden mussten. Auch die Fahrradmitnahme gestaltete sich angesichts des hohen Passagieraufkommens als schwierig.

Ganz überraschend kam diese hohe Auslastung allerdings nicht, sagt Wagner. Denn traditionell gehört Pfingsten zu den "reisestärksten Wochenenden überhaupt mit Bus und Bahn, weil es ein bundesweiter Feiertag ist." Generell sei der VDV darauf vorbereitet gewesen, dass viele Menschen Feriengebiete, Wochenend-Reiseziele sowie touristisch interessante Städte bereisen wollen.

Einen ähnlich großen Andrang gab es Anfang Juni auch in der Region Berlin-Brandenburg. So herrschte wegen hoher Fahrgastzahlen bei Zugverbindungen zur Ostsee und auf Ausflugslinien ein gewisses Chaos, sagt Joachim Radünz, Pressesprecher des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB).

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Der Schwarzwald Ein unschlagbarer Deal: Für lediglich neun Euro pro Monat können diesen Juni, Juli und August sämtliche Regionalbahnen, Regional-Express-Züge, U-Bahnen, Busse und Trams in Deutschland genutzt werden. Eine perfekte Gelegenheit etwa für einen Abstecher in den Schwarzwald im Südwesten des Landes.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Das Obere Mittelrheintal Eine Reise durch das Obere Mittelrheintal ist ein unvergessliches Erlebnis – nicht umsonst gilt der rund 60 km lange Abschnitt zwischen Koblenz, Bingen und Rüdesheim als UNESCO-Welterbestätte. Zugreisende können hier unzählige rebenbesetzte Hänge, Burgen und charmante Kleinstädte bestaunen.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Die Mosel Ebenso eindrucksvoll ist die Bahnstrecke etwas weiter südwestlich entlang der Mosel. Als Startpunkt empfiehlt sich Koblenz, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Von hier folgen die Gleise der Mosel bis nach Trier. Unterwegs können Reisende haltmachen an diversen malerischen Dörfern wie Cochem an der Mosel, Weine verköstigen und vielerlei Burgen besichtigen.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Der Bodensee Aufgepasst, Naturfreunde: Der RE5 verbindet die baden-württembergische Hauptstadt Stuttgart mit der idyllischen Kleinstadt Lindau am Bodensee. Die Strecke führt zunächst durch kilometerweite Naturlandschaften, gibt weiter südlich den Blick auf die Alpen frei und endet schließlich am Bodensee.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von München nach Salzburg, Österreich Mit dem 9-Euro-Monatsticket kann man nicht nur den städtischen Nahverkehr nutzen, sondern auch per Regionalzug das Um- und Ausland erkunden. Aus der bayerischen Hauptstadt München führt eine direkte Bahnverbindung ins österreichische Salzburg (Bild), vorbei am malerischen Chiemsee.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von Hamburg nach Sylt Bis Ende August ist es dank des neuen Tickets auch deutlich günstiger, Sylt zu besuchen. Aus Hamburg-Altona erreicht der RE6 in knapp vier Stunden Fahrzeit Deutschlands größte Nordseeinsel. Berühmt ist sie für ihre langen Sandstrände, Dünen und traditionelle Reetdachhäuser.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von Dresden nach Děčín, Tschechien Von Dresden aus lässt sich per Regionalbahn bequem die Sächsische Schweiz erreichen. Der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges ist insbesondere für seine eindrucksvollen Felsformationen und Wanderrouten bekannt. Alternativ bleiben Reisende kurzerhand im Zug sitzen, genießen die Fahrt entlang der Elbe und steigen schließlich im tschechischen Děčín aus.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von Gera nach Eger, Tschechien Bahnliebhaber dürfen sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen: Von Gera führt der RB4 und RB2 über die imposante Göltzschtalbrücke bis nach Eger, in Tschechien. Mit einer Länge von über 570 Metern und einer Höhe von rund 70 Metern ist sie die größte Ziegelsteinbrücke in der Welt. Sie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von München zum Tegernsee Eine knappe Zugstunde südlich von München liegt der Tegernsee, ein beliebtes Ausflugsziel. Der See zählt zu den saubersten Bayerns. Mit der Bahn lassen sich bequem die Gemeinde Gmund, an der Nordspitze des Sees, sowie die am Ostufer gelegene Stadt Tegernsee erreichen.

Quer durch Deutschland - für 9 Euro Von Berlin an die Ostsee Für viele Hauptstädter ist der sommerliche Ostseebesuch obligatorisch. Dank kostengünstigem 9-Euro-Monatsticket wird es nun noch einfacher sein, ans Meer zu fahren und pittoreske Küstenstädte wie Stralsund (Bild) zu besuchen. Die Deutsche Bahn warnt allerdings davor, während der Hochsaison Fahrräder mitzunehmen, da die Züge insbesondere im August stark ausgelastet seien. Autorin/Autor: Sarah Hucal



Unzureichendes Service-Personal?

Eine zusätzliche Herausforderung besteht indes durch "Bahnneulinge". Das stark vergünstigte 9-Euro-Ticket hat viele Passagiere angelockt, die selten oder nie mit dem Zug fahren. So weit so gewünscht. "Doch wenn ich irgendwo neu bin und mich nicht auskenne, dann bin ich auch nicht so routiniert in den Wegen, im Ein- und Ausstieg. Ich steige aus, bleibe erstmal stehen und gucke, wo ich hinmuss, doch dann stauen sich hinten die Fahrgäste, die auch rauswollen", so Wagner.

Immerhin haben Bahn-Lotsen mancherorts dafür gesorgt, dass sich Reisende einfacher und schneller zurechtfinden. "Ich habe das zum Beispiel in Köln erlebt, wo geschaut wurde, dass sich sehr volle Züge schnell entleeren und neue Zugreisende einsteigen konnten," sagt Dennis Junghans vom Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene, das den Bahnverkehr ausbauen will. Dem Bündnis gehören 23 Mitglieder aus diversen Gesellschaftsbereichen an, sowie über 160 privatwirtschaftliche Fördermitglieder, darunter die Deutsche Bahn. Dennoch sieht Junghans in punkto Bahn-Lotsen noch Verbesserungsbedarf. So sollte mehr Service-Personal an weiteren Knotenpunkten mit hohem Passagieraufkommen eingesetzt werden.

In Berlin und Brandenburg ist das Fahrgastaufkommen fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

Überzeugende Verkaufs- und Fahrgastzahlen

Insgesamt stieß das 9-Euro-Ticket auf große Nachfrage. Laut VDV wurden seit Verkaufsbeginn im Mai bis jetzt deutschlandweit rund 21 Millionen Fahrkarten verkauft. Hinzu kommen noch rund 10 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, die automatisch das Ticket erhielten. Damit wurden die Erwartungen der Branche übertroffen.

Tatsächlich wurde das Ticket nicht nur rege gekauft, sondern auch genutzt. Demnach fuhren rund 10 Prozent mehr Gäste mit DB-Regio-Zügen als vor Beginn der Pandemie. Einen noch deutlicheren Auslastungszuwachs von bis zu 25 Prozent gab es in Berlin und Brandenburg, so VBB-Pressesprecher Radünz. Allerdings war es hier infolge der Corona-Pandemie zu einem starken Passagierrückgang gekommen, sodass sich das Fahrgastaufkommen dank 9-Euro-Ticket nun fast wieder auf Normalniveau befindet. Das kann VDV-Sprecher Wagner im Hinblick auf das ganze Bundesgebiet bestätigen: "Wir sind eigentlich durch das 9-Euro-Ticket, was die Fahrgastzahlen angeht, ungefähr wieder da, wo wir vor Corona waren."

Der idyllische Spreewald ist ein beliebtes Ziel mit dem 9-Euro-Ticket von Berlin aus

Top oder Flop?

Radünz jedenfalls wertet das 9-Euro-Ticket für Berlin und Brandenburg als Erfolg: "Die Leute haben das Ticket wirklich genutzt am Wochenende, mit ihren Kindern, mit Sack und Pack, haben das Auto stehen lassen und sind beispielsweise mit der Heidekrautbahn oder auch in den Spreewald gefahren."

Wagners Resüme fällt etwas ambivalenter aus. Zwar begrüßt er, dass wieder mehr Menschen mit Bussen und Bahnen unterwegs sind. Doch zugleich verweist er auf das prekäre Finanzierungsmodell des 9-Euro-Tickets: "Das Bundesverkehrsministerium gibt zweieinhalb Milliarden Euro für drei Monate aus, um die durch den künstlich niedrigen Ticketpreis entstandenen Einnahmeverluste auszugleichen - aber kein Geld für zusätzliches Personal oder Fahrzeuge." Angesichts dessen sieht er keine Zukunft für das 9-Euro-Ticket über den Sommer hinaus. Zumindest nicht zu diesem Preis.