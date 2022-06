Das 9-Euro-Monatsticket: Alles, was man wissen muss

Um die Bürgerinnen und Bürger im Angesicht der steigenden Energie- und Lebensmittelkosten finanziell zu entlasten, gilt in Deutschland ab Anfang Juni bis Ende August das 9-Euro-Monatsticket. Aber wie funktioniert es?

Wer darf das Monatsticket kaufen?

Jeder Mensch darf es erwerben und nutzen. Das schließt selbstverständlich ausländische Touristen mit ein.

Gibt es eine Ermäßigung für Kinder?

Kinder unter 6 Jahren fahren im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ohnehin kostenlos. Kinder, die älter sind, brauchen ein eigenes 9-Euro-Monatsticket. Hierfür wird kein Rabatt gewährt.

Ist das Ticket übertragbar?

Nein, der Fahrschein ist auf den Namen des jeweiligen Fahrgastes ausgestellt. Es kann nicht an Dritte weitergegeben werden. Als Nachweis dient ein Lichtbildausweis.

Wo ist das 9-Euro-Monatsticket erhältlich?

Die Fahrkarte ist beispielsweise im Webshop der Deutschen Bahn (DB), über die Apps der verschiedenen Verkehrsbetriebe Deutschlands, an Fahrkartenautomaten sowie in DB-Reisezentren erhältlich.

Für welchen Zeitraum werden die 9-Euro-Monatstickets angeboten?

Der Aktionszeitraum läuft vom 1. Juni bis zum 31. August 2022.

Wie lange ist ein 9-Euro-Monatsticket gültig?

Ein 9-Euro-Monatsticket gilt jeweils für einen Kalendermonat, unabhängig davon, wann es innerhalb desselben Monats gekauft wurde. Wurde ein Ticket etwa am 1. oder 15. Juni erworben, so behält es bis einschließlich 30. Juni 2022 seine Gültigkeit.

Für die Monate Juli und August 2022 müssen jeweils eigene 9-Euro-Monatskarten gekauft werden.

Welche Angebote dürfen mit dem Fahrschein genutzt werden?

Das 9-Euro-Monatsticket berechtigt zur deutschlandweiten Nutzung aller Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Das bedeutet konkret: Alle Busse, Straßenbahnen, Stadt-​ und U-​Bahnen sowie S-​Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge in der 2. Klasse.

Der Fahrschein berechtigt auch zur Nutzung bestimmter ÖPNV-Fährverbindungen in Berlin und Hamburg.

Welche Angebote sind vom 9-Euro-Monatsticket ausgeschlossen?

Das Ticket gilt nicht für den Fernverkehr, wie etwa ICE-, IC, EC- und Thalys-Verbindungen. Ebenfalls ausgeschlossen sind private Anbieter wie beispielweise FlixTrain.

Kann man mit dem 9-Euro-Monatsticket ins Ausland fahren?

Eigentlich gilt das Ticket nur für innerdeutsche Verbindungen. Allerdings gelten einige wenige Ausnahmen in Grenzregionen. So berechtigt das 9-Euro-Ticket etwa zu Zugfahrten mit der Bayerischen Regiobahn (BRB) bis nach Salzburg und Kufstein in Österreich.

Mit dem Aachener Verkehrsverbund können außerdem einzelne Verbindungen in die Niederlande oder nach Belgien genutzt werden.

Es empfehlt sich, vor Reiseantritt die Internetseiten der Deutschen Bahn beziehungsweise des jeweiligen Verkehrsverbundes zu prüfen.

Gilt das Ticket auch für Abruf-Angebote wie Anruf-Sammeltaxen?

Nein, der 9-Euro-Fahrschein gilt nicht für Verkehrsangebote, die den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ergänzen. Diese bleiben weiterhin kostenpflichtig.

Profitieren auch ÖPNV-Abonnenten vom 9-Euro-Monatsticket?

Ja, Menschen mit einem Monats- oder Jahresabo für den öffentlichen Nahverkehr werden von ihrem jeweiligen Verkehrsverbund oder -unternehmen kontaktiert und erhalten eine entsprechende Rückerstattung, sodass auch sie nur neun Euro pro Kalendermonat zahlen.

Schnell ans Ziel: Auch für Regionalbahnen gilt das 9-Euro-Ticket diesen Sommer

Wie sieht es mit Menschen aus, die ein Semesterticket besitzen?

Für den Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August 2022 wird das Semesterticket dem 9-Euro-Monatsticket gleichgestellt. Studierende können in dieser Zeit also ebenfalls alle ÖPNV-Angebote in Deutschland nutzen. Sie sollen die entsprechende Differenz zurückerstattet bekommen.

Was ist mit dem Job-Ticket?

Bei Job-Tickets verhält es sich wie mit Semestertickets. Auch sie gelten vom 1. Juni bis 31. August 2022 deutschlandweit für alle ÖPNV-Verbindungen. Auch hier soll es eine Rückerstattung geben.

Haben Zeitkarten-Abonnenten für den Fernverkehr und BahnCard 100-Abonnenten auch etwas vom 9-Euro-Ticket?

Nein, sie erhalten weder eine Gutschrift noch eine Erstattung.

Berechtigt das 9-Euro-Monatsticket zur kostenlosen Fahrradmitnahme?

Nein, es gelten die jeweiligen Regeln der Verkehrsverbünde.

Die DB rät davon ab, zwischen Juni und August Fahrräder in Zügen mitzuführen, da aufgrund des günstigen 9-Euro-Monatstickets eine hohe Auslastung erwartet wird. Es wird empfohlen, ein Fahrrad am Ankunftsziel zu leihen.

Können Hunde kostenfrei mitgenommen werden?

Für Hunde kann kein 9-Euro-Ticket erworben werden. Es gelten die üblichen Tarifbestimmungen.