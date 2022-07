DW Nachrichten

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe: Steinmeier im Ahrtal

Ein Jahr ist es her, seit extremes Hochwasser mehr als 180 Menschen in Deutschland das Leben kostete. Noch heute sind die Spuren der Verwüstung zu sehen. Am Jahrestag der Katastrophe reiste auch Bundespräsident Steinmeier in die betroffenen Gebiete.