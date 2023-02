Luftalarme - der Soundtrack zum Krieg

Wegen der russischen Angriffe verstecken sich Millionen Ukrainer in Luftschutzkellern. Am schlimmsten ist es für diejenigen, die nahe der Front in Reichweite der Artillerie leben. Dort sind für viele die Keller zum neuen Zuhause geworden. Aber auch in den Großstädten im Hinterland suchen die Menschen Schutz vor den Raketen. In Kiew (im Bild) und Charkiw dienen U-Bahn-Stationen als Zufluchtsort.