Ein Grünen-Politiker für den Westbalkan

Nun ist es offiziell: Der Grünen-Politiker Manuel Sarrazin ist seit dem 1. März dieses Jahres Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den Westbalkan. "Gerade in der jetzigen Lage ist die Stabilität und europäische Perspektive des Westbalkan für Deutschland höchste strategische Priorität", erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin die Entscheidung der Bundesregierung, diese neue Position zu schaffen.

"Wir haben als Bundesregierung die Stelle des Sondergesandten geschaffen, um gemeinsam mit den sechs Staaten ganz gezielt an Entwicklungsperspektiven zu arbeiten und um sie bestmöglich bei laufenden Reformprozessen zu unterstützen." Zu den Westbalkanstaaten gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

"Der Westbalkan ist das Herz Europas"

Schon vor zehn Tagen war über die sozialen Medien das Gerücht über die neue Position für Sarrazin verbreitet worden. Die grüne Europa-Politikerin Viola von Cramon war eine der Ersten, die damals gratulierte und erklärte, warum Sarrazin die richtige Besetzung für diesen Posten sei. "Der Westbalkan braucht eine starke und prinzipientreue Unterstützung durch die EU. Es gibt keine geeignetere Person unter den Grünen in Deutschland für diesen Posten." Sarrazin sei ein überzeugter Unterstützer der EU-Erweiterung in der Region.

Sarrazin selbst reagierte auf die offizielle Nachricht mit einer knappen Nachricht auf Twitter: "Der #Westbalkan liegt nicht nur im Herzen von #Europa, er ist das Herz der europäischen Idee. Ich freue mich von Herzen, als Sondergesandter der Zusammenarbeit mit unseren Partnern in und für die Region zu dienen."

Der 40-jährige Grünen-Politiker ist derzeit Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft, die ihren Sitz in München hat. In den beiden vorangegangenen Legislaturperioden war er für die Grünen im Bundestag immer wieder eine starke Stimme für den Westbalkan. In diese Aufgabe war er im Lauf seiner parlamentarischen Tätigkeit hineingewachsen - Sarrazin selbst, bezeichnet sich bis heute in erster Linie als Osteuropa-Experte. Er studierte Geschichte, Osteuropastudien und Jura, zunächst an der Universität Bremen, dann an der Universität Hamburg und war jahrelang der Osteuropa-Experte der Grünen.

Seine Osteuropa-Expertise kommt seinem neuen Posten nur zugute, sagt die Expertin Engjellushe Morina, vom European Council on Foreign Relations in Berlin. Gerade jetzt in der Ukraine-Krise erwartet sie von Deutschland eine klare Positionierung in Bezug auf Serbien. "Ich hoffe, dass die Bundesregierung und Herr Sarrazin ganz klar zu Serbien sagen, dass es jetzt nicht mehr neutral sein kann", sagte Morina im Gespräch mit DW. "Serbien kann nicht auf der Seite des Westens und zugleich auf der Seite Moskaus sein", so die Politologin mit Blick auf die Weigerung Serbiens, sich den von Westen beschlossenen Sanktionen gegen Russland anzuschließen.

Viele offene Fragen zu lösen

Manuel Sarrazin ist der vierte Sondergesandte für den Westbalkan, neben Miroslav Lajcak, der für die EU tätig ist, dem Hohen Repräsentanten der Vereinten Nationen , Christian Schmidt, dem britischen Sonderbeauftragten Stuart Peach und dem amerikanischen Diplomaten Gabriel Escobar. Sie alle sollen bei der Lösung der offenen Fragen und Konflikte in Südosturopa mitwirken

Die Ukraine-Krise hat die Gräben auf dem Westbalkan vertieft, meint Gresa Hasa, Politwissenschaftlerin und Publizistin aus der albanischen Hauptstadt Tirana, die sich selbst als feministische Aktivistin bezeichnet. "Die russische Botschaft in Sarajevo hat in den letzten Tagen eine Flut von Drohungen gegen die Souveränität Bosniens ausgestoßen - und gleichzeitig ist das von fünf EU-Mitgliedstaaten noch nicht anerkannte Kosovo jedem Versuch, die Region zu destabilisieren, unmittelbar ausgesetzt", beschreibt sie die derzeitige Lage auf dem Westbalkan.

Die Politwissenschaftlerin Gresa Hasa setzt sich für Menschenrechte, Frauenrechte und Demokratie ein

Jetzt, da der Westen geeint sei wie nie zuvor, biete sich die Chance, bisher ungeklärte Positionen innerhalb der EU und im Westbalkan zu klären. Sarrazin könne sich hier engagieren und darauf hinwirken, dass auch die fünf restlichen EU-Mitglieder das Kosovo als unabhängigen Staat anerkennen, die dies bisher nicht getan hätten, so Hasa. Er könne darauf drängen, dass Serbien die Verbrechen des Milosevic-Regimes an den Kosovo-Albanern einräume und dass Albanien, Serbien und Nordmazedonien keine Parallelstrukturen zur EU wie zum Beispiel die Initiative Open Balkans aufbauten, so Hasa.