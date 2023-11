Anila Shuka

Geboren in Vlora, Albanien, begann sie ihre journalistische Karriere 1996 mit einem Praktikum beim Radio der Deutschen Welle, das damals in Köln produziert wurde. Während des Kosovo-Krieges 1999 arbeitete sie als Moderatorin des albanischen DW-Programms. Anschließend moderierte sie das Radiomagazin in albanischer Sprache bei WDR-"Funkhaus Europa" (heute: Cosmo).

Shuka hatte gerade ihr Studium in der albanischen Hauptstadt Tirana begonnen, als sie über den italienischen Sender RAI vom Fall der Berliner Mauer hörte. Ein Jahr später schloss sie sich den Studentenprotesten an, die zum Sturz der kommunistischen Diktatur in ihrem Land führen sollte. Aus diesen unvergesslichen Jahren stammt das Hauptmotiv für Anila Shukas journalistisches Engagement: Die Verteidigung der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit und des Pluralismus.