Ecodesign für den Planeten

Rattenbekämpfung - aber umweltfreundlich

Gegen Ratten werden üblicherweise hochgiftige Köder eingesetzt. Das Problem: Gerade in Abwasserkanälen kann Hochwasser mit den Ködern in Kontakt kommen, die Giftstoffe gelangen so ins Grundwasser und die Umwelt. Die ToxProtect-Köderschutzboxen sind durch Rückstauklappen gegen eindringendes Wasser geschützt. Die Köderkontrolle erfolgt per Funk, so werden Kontrollfahrten, also CO2 eingespart.