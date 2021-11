Lilium: Airtaxi oder Luftnummer?

Das deutsche Luftfahrt-Startup Lilium will 2024 mit einem Airtaxi den Weg zum Flughafen einfacher machen. Senkrecht starten, bis zu 250 Kilometer weit fliegen und dann senkrecht landen - alles elektrisch. Und weil das Unternehmen für die Entwicklung sehr viel Geld benötigt, will es sich das jetzt per Express an der Börse besorgen. Experten halten die Ziele des Unternehmens für sehr ambitioniert.