Dschaber al-Bakr war syrischer Staatsbürger. Er stand im Verdacht, ein Mitglied der Terrormiliz IS zu sein und einen Anschlag in Deutschland zu planen. Er wurde in Untersuchungshaft erhängt in seiner Zelle aufgefunden.

Al-Bakr kam im Februar 2015 als Kriegsflüchtling nach Deutschland, geriet später unter Terrorverdacht. Am 8. Oktober 2016 wurde in seiner Wohnung Sprengstoff gefunden. Er selbst entkam der Polizei. Einen Tag später wurde er unter Mithilfe anderer syrischer Flüchtlinge gefasst.