Druck auf Rohani immer stärker

Wie stark Irans Präsident Hassan Rohani in der wegen der Pandemie, der US-Sanktionen und der schwierigen Versorgungslage der Bevölkerung angespannten Situation unter Druck steht, verdeutlichte Mitte Oktober ein Tweet des Abgeordneten Modschtaba Solnuri: "Irans Führer sollte anordnen, dass Sie (Präsident Rohani) tausendmal hingerichtet werden, damit das Herz des iranischen Volkes aufblüht." Solnuri gehört zum besonders konservativen und außenpolitisch kompromisslosen Flügel und ist ein Stellvertreter des geistigen Führers Chamenei.

Der folgte dem Ratschlag aber nicht, im Gegenteil. Am 24.Oktober empfing Ayatollah Ali Chamenei den Präsidenten und den Corona-Krisenstab zur Besprechung. Chamenei, der in allen staatlichen Angelegenheiten das letzte Wort hat, betonte bei dem Treffen die Notwendigkeit von Solidarität in der Krise und warnte vor beleidigenden Äußerungen gegen den führenden Politiker des Landes. Er werde so etwas nicht dulden.

Rohani wird noch gebraucht

„Dass Chamenei jetzt Rohani unterstützt, ist eine kalkulierte Strategie. Der machtlose Präsident darf nicht zurücktreten und muss für die miserable Situation, in der sich das Land befindet, die Verantwortung übernehmen", sagt der Schriftsteller Taghi Rahmani im Gespräch mit der DW. Er ist Mitglied des "Council of Nationalist-Religious Activists of Iran" und lebt seit 2011 im Pariser Exil. Andere konservative Abgeordneten hatten bereits vorgeschlagen, Rohani durch ein Misstrauensvotum abzusetzen.

Schon seit Monaten kursieren Gerüchte über Rohanis Rücktritt auf eigenen Wunsch. Einen solchen Schritt würde Chamenei aber als Protest gegen das System verstehen, mit unabsehbaren weiteren destabilisierenden Folgen.

"Niemand weiß, wie das Land aus der Krise herauskommen kann", sagt Rahmani. Er glaubt, dass Chamenei den Präsidenten völlig im Griff hat. "Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat alle Hoffnungen der gewählten Institutionen zunichte gemacht. Sie haben nichts mehr zu sagen."

Probleme der Bevölkerung zweitrangig

Der Tweet des ultraradikalen Abgeordneten Solnuri war eine Reaktion auf Rohanis Aussage: "Notfalls führen wir Krieg, aber notfalls auch Frieden". Diese Worte wurden als Ankündigung von Verhandlungen mit den USA nach den dortigen Wahlen interpretiert, ein absolutes No-go für die iranischen Hardliner. Für sie hat die Konfrontation mit den USA Priorität, egal wie schlecht es der Bevölkerung geht.

So hat sich der Preis für Kartoffeln hat vervierfacht, Tomaten sind 140 Prozent teurer als vor einem Jahr. Jeden Tag beklagen sich die Menschen in sozialen Netzwerken über Engpässe bei Lebensmittelnund den Mangel an importierten Medikamenten.

"Vergangene Woche konnte man in der Stadt kaum Insulinspritzen bekommen," sagt Zahra, eine 40-jährige Hausfrau und Mutter aus Teheran im Gespräch mit der DW. "In meinem Umfeld leiden mehrere Menschen an Diabetes. Sie beschweren sich über die Knappheit von Insulin." Der Mangel an Insulin wird auch in den in sozialen Netzwerken thematisiert. Laut den letzten verfügbaren Statistiken von 2016 sind mindesten rund fünf Millionen Menschen im Iran an Diabetes erkrankt, 600.000 auf tägliche Insulininfusionen angewiesen.

Iran: Trauma und Depression Psychologen schlagen Alarm Irans Gesundheitsminister warnte im Dezember 2019 vor den hohen wirtschaftlichen und sozialen Kosten psychischer Krankheiten im Iran. Der Verein der iranischen Psychologen schätzte, dass ein Viertel der Bevölkerung unter Depression leide. Das amerikanische Cato-Institut sah Iran 2019 als das drittunglücklichste Land der Welt. Inzwischen kam die Pandemie hinzu.

Iran: Trauma und Depression Mehr Krankenhausbetten benötigt "Das ganze Land ist auf Stufe Rot, nirgendwo ist man mehr sicher vor dem Coronavirus", warnte Irans stellvertretender Gesundheitsminister am 18. September. Um auf einen weiteren Anstieg der Fälle im Winter vorbereiten zu sein, versuche das Gesundheitsministerium zusätzliche 10.000 Krankenhausbetten bereitzustellen.

Iran: Trauma und Depression Leugnen und beschwichtigen Am Anfang wurde die rasche Ausbreitung des Virus verschwiegen. Trotz steigender Fallzahlen versuchte die Regierung im Juni zur "Normalität" zurückzukehren und lockerte die Beschränkungen. Präsident Hassan Rohani forderte Kritiker und Medien auf, die Gesellschaft nicht mehr "psychisch zu belasten".

Iran: Trauma und Depression Gesellschaft unter Stress Zur Bedrohung durch das Virus kommt die Angst vor steigender Arbeitslosigkeit. Zwei Millionen Arbeitsplätze wurden nach offiziellen Angaben bisher vernichtet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt, dass die iranische Wirtschaft in diesem Jahr um sechs Prozent schrumpfen wird.

Iran: Trauma und Depression Teuerung und Mangelversorgung Der Preis für Kartoffeln hat sich vervierfacht, Tomaten sind heute 140 Prozent teurer als vor einem Jahr. Importierte Medikamente sind wegen der US-Sanktionen Mangelware.

Iran: Trauma und Depression Volkswut nach Benzinpreiserhöhung Wegen knapper Finanzen hatte die Führung in Teheran im November die Kraftstoff-Subventionen gekürzt. Landesweite Proteste waren die Folge, die brutal niedergeschlagen wurden. Laut Amnesty International wurden mehr als 300 Demonstrierende getötet und Tausende festgenommen.

Iran: Trauma und Depression Kriegsangst Am 3. Januar wurde Kassem Soleimani im Irak von einer Drohne der Amerikaner getötet. Soleimani war der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden. Angst vor dem Ausbruch eines Krieges zwischen Iran und USA lag in der Luft.

Iran: Trauma und Depression Tragischer Irrtum Am 8. Januar schoss das iranische Militär versehentlich eine ukrainische Passagiermaschine kurz nach dem Start in Teheran ab. Unter den 176 Passagieren, von denen keiner überlebte, waren auch viele Iraner.

Iran: Trauma und Depression "Unser Feind ist hier" Drei Tage lang leugnen Regierung und Militär die Verantwortung für das Unglück. Wütende Demonstranten fordern in mehreren Städten den Rücktritt führender Politiker. "Sie lügen, wenn sie sagen, unser Feind ist Amerika. Unser Feind ist hier", skandieren sie.

Iran: Trauma und Depression Angehörige fordern Genugtuung Unter den Todesopfern des Flugzeugunglücks waren 139 Iraner, viele davon Auswanderer. "Aber hätten nicht so viele Opfer auch die kanadische Staatsbürgerschaft gehabt und hätte Kanada nicht deswegen so viel Druck ausgeübt, hätten wir die Wahrheit wohl nie erfahren", vermuten viele Iraner bis heute.

Iran: Trauma und Depression Neujahrsfest fiel aus Wenige Wochen nach dem Schock des Flugzeugkatastrophe erreichte die Pandemie den Iran. Die einzige Gelegenheit, kollektive Freude zu empfinden, musste ausfallen: das iranische Neujahrsfest Nowruz. Um das Virus einzudämmen forderte die Regierung alle Bürger auf, zu Hause zu bleiben und auf soziale Kontakte zu verzichten.

Iran: Trauma und Depression Wirkungslose Solidarität Der Ringer Navid Afkari wurde am 12.September wegen eines nicht bewiesenen Mordes hingerichtet, trotz zahlreicher offener Briefe und internationaler Forderungen, das Urteil zu überprüfen. "Von einer kollektiven Trauer stolpern wir in die nächste", schreiben iranische User resigniert in sozialen Netzwerken. Autorin/Autor: Shabnam von Hein



Das Gesundheitsministerium versucht abzuwiegeln, bei der Insulin-Knappheit handele es sich um einen vorübergehenden Engpass. Die US-Finanzsanktionen würden die Bezahlung der Medikamente erschweren, weshalb sich Lieferungen verzögerten. Bald würde wieder genug Insulin zur Verfügung stehen.

"Eine Bekannte will sich über private Kontakte jetzt ihre Medikamente aus dem Irak besorgen. Momentan verkaufen die Apotheken nur die iranischen Medikamente. Viele misstrauen diesen aber und wollen sie nicht nehmen. Inmitten der Corona-Pandemie fehlt uns eigentlich an allem", fügt Zahra resigniert hinzu. Sie und ihre Tochter haben in den vergangenen Monaten ihre Wohnung kaum verlassen. Ihr Mann muss aber trotz der Corona-Pandemie arbeiten gehen.

Laissez-faire in der Pandemie

Und auch im Iran ist das Corona-Virus wieder auf dem Vormarsch. Die halbherzigen Maßnahmen der Regierung greifen nicht. Zwar müssen in den (zu wenigen) Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs die Pendler eine Schutzmaske tragen. Sie stehen aber dicht beieinander. Allein in der Hauptstadt Teheran sterben laut offiziellen Zahlen täglich rund 200 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Der Corona-Krisenstab gab letzte Woche zu, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle mehr als doppelt so hoch sei wie die Statistiken des Gesundheitsministeriums ausweisen.

"Einen Lockdown können wir uns nicht leisten", wiederholt Präsident Hassan Rohani seit Monaten. Alles sei unter Kontrolle. Vergangene Woche berichteten aber Journalisten über Mehlknappheit im West-Iran. In der Stadt Saqqez finde man ab zehn Uhr vormittags kaum noch Brot in den Bäckereien, sagt der Journalist Shahed Alavi als Beispiel im Gespräch mit der DW. "Die Menschen werden Tag zu Tag unzufriedener. Chamenei hat Angst davor, dass die unzufriedenen Bürger die Auseinandersetzungen zwischen Hardlinern und Regierung als Anlass nehmen und auf die Straße gehen. Er möchte Geschlossenheit an der Spitze des Landes demonstrieren. Deswegen war er gezwungen, sich nach acht Monaten persönlich mit Rohani zu treffen", erläutert Alavi.

(Shed Alavi schreibt am 18.Oktober auf Twitter: im iranischen Kurdistan findet man seit einer Woche kaum noch Brot)

Ayatollah Chamenei, der sich normalerweise auf Großveranstaltungen und Kundgebungen als redegewandter und starker Führer präsentiert, war in den vergangenen Monaten nur noch auf dem Bildschirm zu sehen. Seit Februar gelten in seinem Umfeld strengste Hygienemaßnahmen. Bei seinem bisher letzten öffentlichen Auftritt am 15. Februar durfte sich niemand dem 80-jährigen Ayatollah nähern. Vier Tage später wurden die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bestätigt. Die rasche Ausbreitung des Coronavirus im Iran wurde aber lange verschwiegen. Aufklärung der Gesellschaft über die Bedeutung von Hygiene-Maßnahmen in der Pandemie Bedeutung von Hygiene-Maßnahmen in der Pandemie findet immer noch kaum statt.