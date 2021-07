Dreimal Gold für China am ersten Olympia-Tag

Traditionell überreicht der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees die erste Goldmedaille der Wettbewerbe. Und so erhielt die chinesische Sportschützin Yang Qian in Tokio ihr olympisches Gold aus den Händen von Thomas Bach. "Es ist unfassbar, dass ich hier sein kann", sagte die erst 21 Jahre alte Olympiasiegerin. "Ich war wirklich nervös. Die Konkurrenz war eng, aber ich bin so glücklich, dass ich gewinnen konnte." Degenfechterin Sun Yiwen und Gewichtheberin Hou Zhihui iim Zweikampf der Klasse bis 49 Kilogramm sorgten für weitere Olympiasiege im chinesischen Team und machten es zum erfolgreichsten des ersten Wettkampftags.

Sportschütze Christian Reitz verpasste die erste Medaille für das deutsche Olympia-Team knapp. Der Schnellfeuer-Olympiasieger von Rio kam mit der Luftpistole über die Zehn-Meter-Distanz auf Platz fünf, eine gelungene Vorbereitung auf die geplante Gold-Mission in seiner Paradedisziplin. Olympiasieger wurde der Iraner Java Foroughi.

Erfolgreich ausgerissen

Radprofi Richard Carapaz aus Ecuador gewann Gold im Straßenrennen. Der 28-Jährige, der bei der diesjährigen Tour de France den dritten Platz belegt hatte, setzte sich in der Schlussphase des Rennens über 234 Kilometer aus einer Spitzengruppe ab und rollte mit einem Vorsprung von gut einer Minute über den Zielstrich. Im Sprint der Verfolger sicherte sich der Belgier Wout van Aert Silber, Bronze ging an Tour-Sieger Tadej Pogacar aus Slowenien.

Richard Carapaz feiert den bisher größten Erfolg seiner Radsport-Karriere

Maximilian Schachmann, der in dem Rennen ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Helfer Simon Geschke auskommen musste, wurde Zehnter. "Corona hat uns einen kleinen Strich durch die Vorbereitung gemacht", sagte Schachmann nach dem Rennen im ZDF. "Am Ende hat mir die Kraft gefehlt."

Enttäuschend verlief die erste Medaillenjagd der deutschen Fechter. Max Hartung und Matyas Szabo scheierten im Säbel-Wettbewerb bereits im Achtelfinale. Hartung, Präsident des unabhängigen Bündnisses "Athleten Deutschland", will nach den Spielen von Tokio seine aktive Karriere beenden. Olympiasieger wurde der Ungar Aron Szilagyi.

Auch Gastgeber Japan freute sich über das erste Gold seines Olympia-Teams: durch Judoka Naohisa Takato in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Mit nun 40 Olympia-Siegen im Judo ist Japan die mit Abstand erfolgreichste Nation in dieser Sportart.

Deutschland-Achter gewinnt Vorlauf, Handballer verlieren

Im Rudern hat der Deutschland-Achter seine Gold-Ambitionen untermauert. Mit einem Sieg im Vorlauf zog das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbands direkt ins Finale am kommenden Freitag ein. Kurz vor dem Ziel konnte der Deutschland-Achter noch das lange Zeit führende Boot der USA abfangen. "Man muss schon auf sehr hohem Niveau und in guter Verfassung sein, um so ein Ding abzufackeln", freute sich Trainer Uwe Bender.

Steffen Weinhold (2.v.r.) und Co. standen am Ende mit leeren Händen da

Deutschlands Handballer starteten mit einer knappen 27:28 (13:12)-Niederlage ins olympische Turnier und stehen damit in ihrer schweren Vorrundengruppe bereits unter Druck. "Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, am Ende aber ein bisschen Pech gehabt", sagte Bundestrainer Alfred Gislason mit Blick auf die hektische Schlussphase. "Ärgerlich ist das schon."

Klarer Sieg für deutsches Männer-Hockeyteam

Beachvolleyballerin Laura Ludwig - am Vortag deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier - und Margareta Kozuch kassierten in ihrem Auftaktspiel ebenfalls eine knappe Niederlage. Sie verloren gegen das Schweizer Team Tanja Hüberli und Nina Betschart mit 1:2 Sätzen (25:23, 20:22, 14:16). Auch Karla Borger und Julia Sude mussten sich einem Schweizer Duo geschlagen geben. Sie unterlagen den Europameisterinnen Anouk Verge-Depre und Joana Heidrich mit 1:2 (8:21, 23:21, 6:15).

Gut gekämpft, am Ende aber doch verloren: Laura Ludwig (r.) und Margareta Kozuch

Die deutschen Hockeyspieler starteten mit einem Pflichtsieg ins olympische Turnier. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi setzte sich gegen Außenseiter Kanada souverän mit 7:1 (4:1) durch. Lukas Windfeder und Christopher Rühr trafen zweimal, Martin Häner, Niklas Bosserhoff und Mats Grambusch steuerten die restlichen Tore bei.

Algerischer Judoka von den Spielen ausgeschlossen

Für den ersten Eklat der Spiele sorgte der algerische Judoka Fethi Nourine, der seinen Start absagte, um nicht gegen einen israelischen Konkurrenten antreten zu müssen. Nourine und sein Trainer wurden gesperrt und müssen die Olympischen Spiele verlassen.