Trübe Aussichten

Die Pont des Catalans in Toulouse ragt aus dem Flussbett der Garonne. In einigen Regionen Frankreichs fließt bereits kein Wasser mehr aus den Hähnen. Paris hat Sofortmaßnahmen eingeleitet, um sich für einen drohenden erneuten Dürre-Sommer zu wappnen: So dürfen in einigen Departements keine Pools befüllt oder Autos gewaschen werden. Noch im März soll ein nationaler Wasserplan vorgestellt werden.