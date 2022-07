Drama um Alexia Putellas - Aus für Euro 2022 nach Kreuzbandriss

Wenige Tage vor Beginn der Europameisterschaft 2022 sprach Alexia Putellas noch vom Traum, ihr Land als Kapitänin zum erstmaligen EM-Titel zu führen. Dieser Traum ist nur einen Tag vor Beginn des Turniers auf dramatische Art und Weise geplatzt.

Gegen Ende einer Trainingseinheit mit der spanischen Nationalmannschaft riss sich die derzeit beste Spielerin der Welt das vordere Kreuzband im linken Knie. Kurz zuvor hatte die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona noch freudestrahlend Freistöße im Torwinkel versenkt. "Ich bin fassungslos und schockiert", sagte Spaniens Trainer Jorge Vilda. "Wir müssen dennoch nach vorne schauen." Vilda nominierte Amaiur Sarriegi nach.

Der Verband hatte zunächst von einer Verstauchung gesprochen und auf das Ergebnis weiterer Untersuchungen verwiesen. Doch nur wenige Stunden später war klar: Die Mittelfeldstrategin wird mit der schweren Knieverletzung voraussichtlich sechs Monate fehlen.

Aushängeschild des FC Barcelona

Putellas war im Januar zur Weltfußballerin gekürt worden, nachdem sie mit Barça im vorigen Jahr das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokalsieg gewonnen hatte. Im diesjährigen Finale der Königsklasse unterlag ihr Team Olympique Lyon. Vorige Woche hatte sie als erste Spanierin die Marke von 100 Länderspielen erreicht.

Zu was sie in bester Verfassung fähig ist, konnte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder bestaunt werden. Putellas ist das Aushängeschild des FC Barcelona, der nach seinem Aufstieg zum dominanten Klub in Europa mit dem Sieg in der Champions League 2021 und dem Finaleinzug in diesem Jahr die Massen begeistert. Im März diesen Jahres führte Putellas Barça vor einer Rekordkulisse von 91553 Zuschauern im Camp Not zum Sieg gegen den Erzrivalen Real Madrid.

Putellas' Ausfall ist bereits der zweite herbe Rückschlag für die "Furia Roja", denn mit Jennifer Hermosa fehlt auch die Rekordtorschützin verletzungsbedingt. Spanien trifft im ersten Gruppenspiel am Freitag auf Finnland, bevor es am 12. Juli zum Aufeinandertreffen mit Deutschland kommt.

Es wird seit langem das erste Länderspiel ohne Putellas sein. Seit Mai 2019 hatte die 28-jährige 33 Länderspiele in Folge absolviert.