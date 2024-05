Nach dem Tod von Irans Präsident Raisi

Der Tod des iranischen Präsidenten kommt zu einer Zeit, da die Spannungen zwischen den Erzfeinden Israel und Iran gerade einen neuen Höhepunkt erleben. Doch das Interesse der iranischen Bevölkerung an der Politik ist schwach, die Beteiligung an den jüngsten Wahlen war die niedrigste seit der Islamischen Revolution von 1979. Die Opposition des Lands wird weiter radikal unterdrückt. Was bedeutet der Tod des auch als "Schlächter von Teheran" genannten Präsidenten für den Iran?