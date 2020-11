Bosnien: Die Narben des Krieges

Slavenka Drakulić: Als gäbe es mich nicht

Wie Jasmila Žbanić in ihrem Film “Grbavica”, so rückt auch Slavenka Drakulić die Vergewaltigungen als Kriegswaffe in den Vordergrund. In “Als gäbe es mich nicht” widmet sich Slavenka Drakulić den Frauen, die dieses unheimliche Leid erdulden mussten. Es ist ein Roman, der das erzählt, was viele Opfer lange für sich behalten haben.