Dortmund gewinnt gegen Prag und ist im Achtelfinale

Die gut 65.000 im Dortmunder Stadion toben. Ihre Borussia hat es doch noch ins Achtelfinale geschafft. Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Lucien Favre herzen sich ausgelassen. Mit 2:1 (1:1) gewinnen die Gastgeber gegen ein starkes Team von Slavia Prag.

Der Mann des Abends geht zur gleichen Zeit über den Rasen und wirkt auf den ersten Blick überhaupt nicht so ausgelassen. Dortmunds Torwart Roman Bürki fährt sich mit der Hand durch die Haare und schüttelt immer wieder den Kopf, während er seine Mitspieler abklatscht. Es scheint als müsse er seine Hochspannung erst allmählich abbauen. Kein BVB-Profi war an diesem Abend wacher und konzentrierter. Nicht Julian Brandt, der zwar an jeder gefährlichen Aktion des BVB Anteil hatte, das 1:0 durch Sancho (10. Minute) einleitete und den Siegtreffer selbst erzielte (61.). Es war auch nicht Kapitän Marco Reus. Es war Bürki.

"Perfekt", kommentierte Mats Hummels am DAZN-Mikro die Leistung seines Torhüters, "er hat heute mindestens sieben Weltklasseparaden gezeigt." Tatsächlich hatte der 29 Jahre alte Schweizer einen großen Anteil am Happy End der Dortmunder. Wie für einen Torwart-Lehrfilm musste Bürki sein ganzes Repertoire aufbieten: Fußabwehr beim Kopfball von Peter Olayinka (8.), mit den Fingerspitzen lenkt er Nicolae Stancius Flachschuss um den Pfosten (21.), gegen den heranstürmenden Milan Skoda macht er sich groß und pariert und zeigt kurz darauf die sensationellste Reaktion des Abends: Ein Schuss der Gäste wird von Reus abgefälscht. Bürki, schon unterwegs ins rechte untere Eck, richtet sich blitzschnell noch einmal auf und schickt das Leder mit einer Hand über die Latte (34.). Den völlig verdienten Gegentreffer von Tomas Soucek kann aber auch er nicht verhindern.

Ins kurze Eck: Brandt erzielt den 2:1-Siegtreffer

Das 1:1 zur Pause trübte die Dortmunder Laune. Zwar hatte der BVB auch mehrere Großchancen, allein Reus vergab zwei davon. Gleichzeitig wirkten die Gastgeber aber in der Defensive nicht sattelfest und dem Tempo der mutig aufspielenden Prager häufig nicht gewachsen. Hinzu kam, dass es zu diesem Zeitpunkt im Parallelspiel zwischen Inter Mailand ebenfalls 1:1-Unentschieden stand, Dortmund hatte in dieser Konstellation keine Aussicht auf ein Weiterkommen. Auch in der zweiten Hälfte war auf Bürki verlass. Per Flugeinlage entschärfte er zwei gefährliche Kopfbälle. Dortmund wirkte zwar etwas stabiler, blieb aber trotz der 2:1-Führung durch Brandt anfällig, erst recht, nachdem Julian Weigl mit Gelb-Rot vom Platz musste (77.). Großer Jubel brandete in der 88. Minute auf, als die Kunde aus Mailand die Zuschauer erreichte. Barcelona hatte zum 2:1 gegen Inter getroffen. Es war die entscheidende Weiche für den Achtelfinaleinzug des BVB. „Eine Riesenerleichterung“ sei das für ihn und das gesamte Team, sagte Bürki nach dem Spielende, „eine Belohnung von meinen Mitspielern möchte ich dafür nicht. Wir sind ein Team.“ Zuvor hatte Mats Hummels scherzhaft ein „Bircher-Müsli für Roman“ ins Spiel gebracht, mit Alkohol sei der „Asket“ nicht zu locken.